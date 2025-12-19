사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

사진=tvN '응답하라 1988 10주년'

'응답하라 1988 10주년' 성동일이 혜리에게 쓴소리하며 티격태격 케미를 자랑했다.19일 방송된 tvN '응답하라 1988 10주년'에서는 드라마 '응답하라 1988(이하 응팔)' 10주년을 맞아 강원도로 1박 2일 여행을 떠나는 쌍문동 가족들의 첫 번째 이야기가 그려졌다.이날 '응팔' 가족들은 드라마 속 패션을 그대로 재현하며 10년 전의 추억을 선사했다. 방송 오프닝 화면 내레이션을 맡은 혜리는 8년 공개 연애 후 헤어진 류준열이 연기한 정환에 대해 "까칠하지만 무심한 적 다 해주는"이라고 소개해 눈길을 끌었다.덕선이네(성동일·이일화·류혜영·혜리·최성원), 동룡이네(유재명·이동휘)-택이네(최무성·박보검)-선우네(김선영·고경표), 그리고 정봉이네(라미란·김성균·류준열·안재홍·이민지)가 세 곳에서 '따로 또 같이' 만났다.먼저 덕선이네 모임에는 아빠 성동일이 가장 먼저 도착했다. 혜리가 밝게 인사하며 등장하자 그는 "가식적인 X"이라면서 "더 예뻐졌다"며 애정을 표현했다.추석 시즌 촬영이지만, 혜리의 뜬금없는 "새해 복 많이 받으세요"라는 인사에 성동일은 "아직도 정신없이 사는구나. 속없이"라며 한숨을 쉬었다.혜리가 "이거 먹고 싶어"라며 애교를 부리자, 성동일은 "아빠가 침 뱉었어"라며 티격태격 부녀케미를 뽐내 웃음을 자아냈다. 혜리에 이어 최성원, 류혜영까지 자식들이 다 모이자 성동일은 "생전 연락 없는 것들"이라며 서운함을 내비쳤다.나영석 PD의 "어쩌다 MT를 하게 됐냐"는 질문에 성동일은 "OB 모임에서 1박 2일 밤새 옛날얘기, 사는 얘기하는 게 너무 재밌었다. 10주년에 단체로 뭐 하자는 얘기가 나왔고, YB 모임에서 따라와서 1박 2일 MT가 됐다"고 전했다."삼 남매 중 가장 연락을 자주 하는 사람은?"이라는 질문에 성동일은 "없다. 그 자리에서 자기 일을 열심히 하는 게 제일 보기 좋다"면서 "사실 절반은 자식이라는 생각, 반은 좋은 후배라는 생각이 있어서 좋은 소식 들려오면 뿌듯하다"고 이야기했다.성동일은 "혜리는 10년 지나도 항상 이 모습이다. 최성원이 제일 착하고, 류혜영은 천지개벽을 했다. 10년 전에는 약간 어두운 성격에, 연기밖에 몰랐던 애였다. 즐길 줄 몰라서 거울을 보고 있을 때 '너 아직 진짜 예뻐. 왜 이러고 있어. 나가'라고 했다"고 회상했다.류혜영은 "제가 바뀌지 않으면 안 되겠다고 생각했다. 매일 보던 거울인데 오늘은 좀 네가 다르게 보이네 싶었다"고 털어놨다. 성동일은 "촬영 떄는 이 톤을 얘기하는 걸 본 적이 없다. 이후 내가 말조심하잖아"라며 너스레를 떨었다. 류혜영은 "오늘하고 내일만 생각해 보자 하고 사는 중"이라며 긍정 아이콘의 활약을 기대케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr