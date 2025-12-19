'응답하라 1988 10주년' 성동일이 혜리에게 쓴소리하며 티격태격 케미를 자랑했다.
19일 방송된 tvN '응답하라 1988 10주년'에서는 드라마 '응답하라 1988(이하 응팔)' 10주년을 맞아 강원도로 1박 2일 여행을 떠나는 쌍문동 가족들의 첫 번째 이야기가 그려졌다.
이날 '응팔' 가족들은 드라마 속 패션을 그대로 재현하며 10년 전의 추억을 선사했다. 방송 오프닝 화면 내레이션을 맡은 혜리는 8년 공개 연애 후 헤어진 류준열이 연기한 정환에 대해 "까칠하지만 무심한 적 다 해주는"이라고 소개해 눈길을 끌었다.
덕선이네(성동일·이일화·류혜영·혜리·최성원), 동룡이네(유재명·이동휘)-택이네(최무성·박보검)-선우네(김선영·고경표), 그리고 정봉이네(라미란·김성균·류준열·안재홍·이민지)가 세 곳에서 '따로 또 같이' 만났다. 먼저 덕선이네 모임에는 아빠 성동일이 가장 먼저 도착했다. 혜리가 밝게 인사하며 등장하자 그는 "가식적인 X"이라면서 "더 예뻐졌다"며 애정을 표현했다.
추석 시즌 촬영이지만, 혜리의 뜬금없는 "새해 복 많이 받으세요"라는 인사에 성동일은 "아직도 정신없이 사는구나. 속없이"라며 한숨을 쉬었다.
혜리가 "이거 먹고 싶어"라며 애교를 부리자, 성동일은 "아빠가 침 뱉었어"라며 티격태격 부녀케미를 뽐내 웃음을 자아냈다. 혜리에 이어 최성원, 류혜영까지 자식들이 다 모이자 성동일은 "생전 연락 없는 것들"이라며 서운함을 내비쳤다. 나영석 PD의 "어쩌다 MT를 하게 됐냐"는 질문에 성동일은 "OB 모임에서 1박 2일 밤새 옛날얘기, 사는 얘기하는 게 너무 재밌었다. 10주년에 단체로 뭐 하자는 얘기가 나왔고, YB 모임에서 따라와서 1박 2일 MT가 됐다"고 전했다.
"삼 남매 중 가장 연락을 자주 하는 사람은?"이라는 질문에 성동일은 "없다. 그 자리에서 자기 일을 열심히 하는 게 제일 보기 좋다"면서 "사실 절반은 자식이라는 생각, 반은 좋은 후배라는 생각이 있어서 좋은 소식 들려오면 뿌듯하다"고 이야기했다. 성동일은 "혜리는 10년 지나도 항상 이 모습이다. 최성원이 제일 착하고, 류혜영은 천지개벽을 했다. 10년 전에는 약간 어두운 성격에, 연기밖에 몰랐던 애였다. 즐길 줄 몰라서 거울을 보고 있을 때 '너 아직 진짜 예뻐. 왜 이러고 있어. 나가'라고 했다"고 회상했다.
류혜영은 "제가 바뀌지 않으면 안 되겠다고 생각했다. 매일 보던 거울인데 오늘은 좀 네가 다르게 보이네 싶었다"고 털어놨다. 성동일은 "촬영 떄는 이 톤을 얘기하는 걸 본 적이 없다. 이후 내가 말조심하잖아"라며 너스레를 떨었다. 류혜영은 "오늘하고 내일만 생각해 보자 하고 사는 중"이라며 긍정 아이콘의 활약을 기대케 했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
