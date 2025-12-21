/ 사진=텐아시아 DB

정신건강의학과 전문의, 의학박사 오은영이 의사가 된 결정적인 계기를 밝힌다.MBN ‘김주하의 데이앤나잇’은 ‘낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동’을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매거진 오피스 ‘데이앤나잇’ 편집국을 콘셉트로 김주하가 편집장, 문세윤과 조째즈가 에디터가 되어 각계각층 셀럽들을 인터뷰하고 다양한 현장을 직접 취재하는 형식을 통해 새로운 형태의 ‘토크테인먼트’를 펼친다.오는 20일(토) 방송될 ‘김주하의 데이앤나잇’ 5회에서는 정신건강의학과 전문의, 의학박사 오은영이 중1 때 겪은 아버지의 위암 진단과 그로 인해 의사를 장래 희망으로 삼은 이야기를 꺼내놓는다. 오은영이 중1 때 아버지가 갑자기 통장을 건네며 “내일 수술 들어간다. 만일 무슨 일이 생기면 대학교 등록금 정도는 준비되어 있으니 동요하지 말고 잘 지내라”라고 전했던 충격적인 일을 털어놓은 것.그제야 아버지가 위암 진단을 받은 것을 알게 됐다는 오은영은 “그때는 암, 그러면 죽는 거였다”라고 당시 심각했던 상황을 전한 뒤 “만약에 우리 아버지 건강을 회복시켜 주신다면 열심히 공부해서 몸과 마음이 아픈 환자와 가족을 위해 내 평생 최선을 다하겠습니다”라고 간절하게 기도했던 일을 토로한다. “사람은 신용이 있어야 합니다”라는 유쾌한 한마디를 남긴 오은영은 그날 이후 공부가 하기 싫을 때도 기도의 약속을 떠올리며 최선을 다했다고 알려 훈훈함을 자아낸다.오은영은 20여 년 전 의대 정원 172명 중에 여자가 28명일 정도로 의료계에서 여성의 입지가 좁았던 시절 겪은 남녀 차별 사연도 공개한다. 오은영은 레지던트로 근무할 때 “같은 의사 가운을 입어도 남자는 선생님, 여자는 아가씨로 불리곤 했다”라며 당시 분위기를 설명한 것. 하지만 그럼에도 불구하고 의사 자리를 지킨 이유를 설명해 감동을 안긴다.또한 오은영은 김주하와의 21년 우정 스토리를 풀어놓던 중 직접 나서서 “제가 김주하 앵커의 친언니나 다름없다”라며 든든한 언니미를 폭발시킨 사연을 전한다. 마지막으로 오은영은 “좋은 친구가 있는 사람이 행복한 사람”이라는 말에 21년 절친 김주하의 손을 꼭 잡고 울컥한다. 오은영과 김주하의 가슴 찡한 우정 스토리가 궁금증을 모은다.제작진은 “오은영 박사는 진솔한 토크와 따뜻한 공감으로 3MC는 물론 시청자들의 마음까지 어루만질 예정이다”라며 “그 어느 때보다 진솔한 이야기가 담길 ‘김주하의 데이앤나잇’ 5회를 꼭 지켜봐 달라”라고 전했다.한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 ‘김주하의 데이앤나잇’은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr