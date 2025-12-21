/ 사진=텐아시아 DB

2005년 결혼했으나 2007년 이혼한 배우 채정안이 건강 지식 예능의 MC로 나선다.오는 2026년 1월 2일 (금) 첫 방송 예정인 tvN '나만의 시크릿 나비효과'는 MC 채정안과 함께 인문, 과학, 의학을 아우르는 웰니스 지식 예능이다. 나비의 미세한 날갯짓이 거대한 폭풍을 부른다는 '나비효과'처럼, 생활 속 작은 선택이 미래의 내 건강을 바꾼다는 현대 의학적 통찰을 예능적 스토리텔링으로 풀어낼 예정이다.특히 채정안은 건강 지식 예능 최초로 단독 MC를 맡아 눈길을 끈다. 평소 자신만의 루틴과 원칙으로 건강한 라이프스타일을 실천해온 채정안은 '자기 관리의 아이콘'으로 불려왔다. 프로그램을 통해 그가 오랫동안 지켜온 생활 속 건강 루틴은 물론, 관리에 대한 다양한 이야기를 전하며 에너지 넘치는 호스트로 활약할 전망이다.'나만의 시크릿 나비효과'는 채정안이 주최하는 집들이 콘셉트로 진행된다. 초대장을 받은 패널들은 각 회차 주제에 맞춰 자신만의 ‘건강을 위한 시크릿 아이템’을 가지고 스튜디오를 찾는다. 각자 음식을 준비해 나누는 '포트럭 파티'를 연상케 하는 구성으로, 건강 고수들이 자신의 비밀 아이템과 경험담을 공유한다.이에 그림 읽어주는 남자' 이창용 도슨트, 어려운 과학적 지식을 일상의 언어로 풀어내는 과학 커뮤니케이터 김중렬, 건강지식을 알기 쉽게 전달하는 약사 이승희 등이 참석해 건강을 위한 자신만의 비밀을 전할 예정이다. 이 외에도 폭넓은 역사 지식과 재치 있는 입담을 지닌 역사 스토리텔러 김재원을 비롯 피부과 전문의 심현철까지 매 회차 다양한 게스트들이 등장한다고.제작진의 합류도 기대를 모은다. '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기', '당신이 혹하는 사이', '잡학자들' 등을 선보였던 제작진이 만드는 신개념 '웰니스 지식 예능’인 것. 제작진은 "'왜 이 습관이 우리 몸을 바꾸는 걸까?'라는 질문에서 시작된 기획이다. 출연자들의 비밀 스토리를 통해 건강의 본질을 탐구하고, 일상 속 작은 선택이 삶에 어떤 영향을 미치는지 전하고 싶었다."라며 "전무후무한 건강 지식 예능의 탄생을 기대해 달라"라고 덧붙였다.프로그램에서 다룰 다양한 주제 역시 관심을 모은다. 첫 회에서는 '머리카락'에 숨겨진 비밀을 조명한다. 채정안은 평소 머리카락에 각별한 관심이 있었다는 것을 밝히며 시크릿 아이템에 높은 기대감을 드러냈다는 후문이다. 프로그램에서 공개되는 탈모 예방을 위한 시크릿 아이템부터 모낭의 중요성, 머리카락 관리 노하우, 나아가 탈모로 인해 일어날 수 있는 건강상의 나비효과까지 짚어볼 예정이다.공개된 첫 티저에서는 MC 채정안이 접시 위에 놓인 두 개의 씨앗을 앞에 두고 선택의 순간에 선다. 사소해 보이는 선택과 일상의 작은 습관이 결국 삶을 어떻게 바꾸는지, ‘나비효과’라는 키워드를 통해 프로그램이 전할 다양한 스토리에 대한 궁금증을 불러일으킨다.tvN '나만의 시크릿 나비효과'는 26년 1월 2일 (금) 오전 9시에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr