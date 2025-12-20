사진=텐아시아DB

사진=JTBC

뮤지컬 배우 김호영과 전현무가 각별한 절친 케미를 자랑한다. 앞서 전현무는 차 안에서 링거를 맞는 듯한 장면이 방송돼 논란이 일자 19일 "불법적인 시술을 받은 사실은 없다"고 빠르게 선을 그었다. 그는 '나 혼자 산다'에서 박나래와 함께 고정 출연하며 호흡을 맞춰왔으나, 박나래가 각종 논란에 휩싸인 뒤 방송 중단을 선언하면서 최신 회차엔 모습이 보이지 않았다.오는 22일(월) 방송되는 JTBC '톡파원 25시'에서는 전현무, 김숙의 대만 여행 3탄, 노르웨이 오슬로와 베르겐 '톡파원 GO', 그리고 영국 런던에서 보내는 크리스마스가 공개된다. 독보적인 에너지와 입담을 자랑하는 뮤지컬 배우 김호영이 게스트로 출연한다.스튜디오에서는 역대급 텐션의 소유자, 뮤지컬 배우 김호영이 출연해 MC 전현무와의 각별한 사이를 공개하며 화제를 모은다. 김숙이 "생일에 가장 먼저 연락하는 사이가 맞냐"라고 묻자, 전현무는 "작년에는 자정이 되자마자 제일 먼저 문자가 온 게 방송에 나왔다. 올해는 방송을 안 하는 걸 알았는지 안 보내더라"며 투정을 늘어놓는다. 그러자 김호영은 "그때는 우리가 같은 프로그램을 하고 있었다. 그래도 연락한 게 어디냐"라며 센스 넘치는 답변으로 웃음을 자아낸다.김숙은 "크리스마스 때 파티할 계획 있냐"라며 인맥이 넓기로 유명한 김호영의 크리스마스 계획을 묻는다. 이에 김호영은 "크리스마스 때 '킹키부츠' 공연이 있다. 감사하게도 이미 매진이지 뭐냐"라며 대세 뮤지컬 배우로서의 인기를 입증한다. 이어 "나온 김에 뮤지컬 홍보를 하라고 하는데, 어차피 자리도 없는 걸 뭘 홍보하냐"라는 재치 있는 답변으로 웃음을 자아낸다.첫 영상으로는 MC 전현무와 김숙의 여행을 마무리 짓는 대만 여행 3탄이 공개된다. 먼저 전현무와 일본 톡파원은 풍부한 유황 덕분에 황금빛을 띠고 있어 진산의 '황금탕'으로 불리는 진산 온천을 찾는다. 두 사람은 깜찍한 수영모를 착용하고 야외 노천탕에서 몸을 따뜻하게 달군 뒤, 진산 앞바다가 한눈에 펼쳐지는 오션 뷰 누드 탕도 체험한다. 전현무는 "다섯 시간도 있을 수 있겠더라. 너무 좋았다"라며 만족스러운 후기를 전해 모두의 부러움을 자극한다.김숙과 프랑스 톡파원은 '진바오리 라오제'를 방문한다. 두 사람은 진산의 특산품인 토란과 고구마로 만든 대만의 전통 디저트를 맛본다. 본격적인 시식에 앞서 두 사람은 젊은 세대 사이에서 유행하는 특별한 인증샷 남기기에 도전한다. 하지만 예상과 달리 다소 섬뜩한 결과물에 출연진들은 "저렇게 하는 게 맞냐", "너무 무섭다"라고 폭소해 결과물에 대한 궁금증을 더한다.마지막으로 대만 여행의 하이라이트 '스펀 라오제'를 찾는다. 이곳은 오래된 철길 위에서 SNS 인증샷을 남길 수 있는 '핫플레이스'로 네 사람은 직접 소원을 적은 천등 날리기 체험에 나선다. 모두의 염원을 담은 천등이 하늘로 떠오르자, 낭만적인 분위기에 김숙은 "괜히 감동이다"라며 천등에서 좀처럼 눈을 떼지 못했다는 후문이다.마지막까지 감동과 재미를 눌러 담은 전현무, 김숙의 대만 여행 3탄은 22일(월) 저녁 8시 50분 '톡파원 25시'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr