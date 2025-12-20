가수 겸 배우 이준호의 팬미팅이 전석 매진됐다.
이준호는 내년 1월 '2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US(스터닝 어스)>'를 개최한다. 이에 앞서 지난 18일 오후 8시 멜론 티켓을 통해 팬클럽 선예매를 진행했고, 빠른 속도로 전 회차 전석 매진을 기록했다.
이번 팬미팅은 이준호의 생일을 맞이해 진행되는 만큼, 더욱 특별한 구성으로 채워진다. 특히 이준호는 팬들을 향한 남다른 애정이 엿보이는 다채로운 무대와 코너로 뜻깊은 시간을 완성할 예정이다. 앞서 이준호는 tvN 드라마 '태풍상사'에서 배우 김민하와 호흡을 맞추며 작품의 흥행을 이끌었다. 그는 두 자릿수 시청률 돌파와 더불어 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)'에서 4관왕에 오르며 유종의 미를 거뒀고, '태풍상사' 드라마 팬미팅 투어로 글로벌 팬들을 만나며 여운을 이어가고 있다.
한편 '2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US>'는 내년 1월 24일과 25일 서울 고려대학교 화정체육관에서 열리며, 위버스 라이브 스트리밍으로도 만나볼 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
이준호는 내년 1월 '2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US(스터닝 어스)>'를 개최한다. 이에 앞서 지난 18일 오후 8시 멜론 티켓을 통해 팬클럽 선예매를 진행했고, 빠른 속도로 전 회차 전석 매진을 기록했다.
이번 팬미팅은 이준호의 생일을 맞이해 진행되는 만큼, 더욱 특별한 구성으로 채워진다. 특히 이준호는 팬들을 향한 남다른 애정이 엿보이는 다채로운 무대와 코너로 뜻깊은 시간을 완성할 예정이다. 앞서 이준호는 tvN 드라마 '태풍상사'에서 배우 김민하와 호흡을 맞추며 작품의 흥행을 이끌었다. 그는 두 자릿수 시청률 돌파와 더불어 '10주년 아시아 아티스트 어워즈 2025(10th Anniversary Asia Artist Awards 2025)'에서 4관왕에 오르며 유종의 미를 거뒀고, '태풍상사' 드라마 팬미팅 투어로 글로벌 팬들을 만나며 여운을 이어가고 있다.
한편 '2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US>'는 내년 1월 24일과 25일 서울 고려대학교 화정체육관에서 열리며, 위버스 라이브 스트리밍으로도 만나볼 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT