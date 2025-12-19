사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

이하 곽도원 입장문 전문

음주운전 논란으로 물의를 빚었던 배우 곽도원이 복귀한다.19일 곽도원은 공식 입장을 통해 "나의 잘못으로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분께 다시 한번 깊이 사과의 말씀 드린다"라며 고개를 숙였다.그는 "2022년 음주운전이라는 중대한 잘못을 저질렀다. 그 일 이후 자신을 돌아보며, 사람들 앞에 설 자격이 있는지 스스로에게 수없이 묻는 시간을 보내왔다. 지난 시간 동안 세상이 조용해진 자리에서 연기 이전에 한 사람으로서 어떤 태도로 살아야 하는지를 깊이 고민했다"고 밝혔다.그러면서 "보다 이른 시기에 제 잘못에 대해 사과하지 못하고, 입장을 전할 시기를 놓친 점에 대해서도 진심으로 죄송하게 생각한다"라며 "앞으로의 활동에 앞서, 그동안 보여드리지 못했던 책임 있는 모습을 차근차근 행동으로 증명해 나가고자 한다. 말이 아닌 삶으로 증명하겠다"고 덧붙였다.한편 곽도원은 2022년 9월 25일 오전 4시께 혈중알코올농도 면허취소(0.08%)를 넘긴 0.158% 상태로 약 11㎞를 운전한 혐의를 받았다. 이후 경찰은 오전 5시께 도로 위 움직이지 않는 자동차가 있다는 주민의 신고를 받고 출동해 차량 안에서 잠든 곽도원을 발견했다.당시 곽도원의 소속사 마다엔터테인먼트는 "변명의 여지 없이 책임을 통감하고 있다. 심려를 끼쳐 죄송하고 물의를 일으킨 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"라며 고개를 숙였다. 2023년 6월, 제주지법 형사8단독(강미혜 판사)은 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 곽도원에게 벌금 1000만원의 약식 명령을 내렸다.안녕하세요, 곽도원입니다.이 글을 쓰기까지 오랜 시간이 걸렸습니다.두려움도 있었고, 부끄러움도 컸고, 제 잘못 앞에서 어떤 말도 쉽게 꺼낼 수 없었습니다.먼저 저의 잘못으로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분들께 다시 한번 깊이 사과의 말씀 드립니다.저는 2022년 음주운전이라는 중대한 잘못을 저질렀습니다. 그로 인해 상처받고 실망하셨을 모든 분들께 진심으로 사과드립니다.그 일 이후 저는 제 자신을 돌아보며, 사람들 앞에 설 자격이 있는지 스스로에게 수없이 묻는 시간을 보내왔습니다. 지난 시간 동안 세상이 조용해진 자리에서, 연기 이전에 한 사람으로서 어떤 태도로 살아야 하는지를 깊이 고민했습니다. 당연하게 여기며 살아왔던 모든 것들이 결코 당연한 것이 아니었음을 이제야 깨달았습니다.그 사이 공개된 작품들과 최근 방송을 시작한 드라마를 지켜보며 많은 생각을 했습니다. 보다 이른 시기에 제 잘못에 대해 사과하지 못하고, 입장을 전할 시기를 놓친 점에 대해서도 진심으로 죄송하게 생각합니다.앞으로의 활동에 앞서, 그동안 보여드리지 못했던 책임 있는 모습을 차근차근 행동으로 증명해 나가고자 합니다. 빠르게 용서를 구하려 하지 않겠습니다.말이 아닌 삶으로 증명하겠습니다.실망을 드린 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드립니다.이 글 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.곽도원 드림정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr