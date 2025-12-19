사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

그룹 샤이니의 멤버 민호가 '나 혼자 산다'에 출연한다. 앞서 고정 멤버였던 박나래와 키는 각종 논란으로 '나 혼자 산다' 하차 소식을 알렸다.19일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 민호가 해병대 선후임들과 함께 백두대간 겨울 산악 행군을 하는 모습이 공개된다. 그는 겨울 산악 행군에 이어 눈썰매까지, 무적 해병의 강원도 낭만 코스를 즐긴다.민호는 해병대 선후임과 백두대간 선자령 산악 행군으로 몸과 마음을 달군 후, 강원도의 스릴을 제대로 만끽한다. 그들이 향한 곳은 바로 동심을 소환할 눈썰매장. 공개된 사진 속에는 민호가 두 팔을 활짝 펼치고 눈썰매의 스피드를 즐기는 모습이 담겨 눈길을 사로잡는다.귀신 잡는 무적 해병의 웃음 터지는 동심 잡기 현장이 예상되는 가운데, 민호는 커피 내기를 제안하며 불꽃 승부욕을 불태운다. 눈밭 위 무적 해병의 열정이 활활 타오르며 순위 경쟁을 펼치는데, 과연 결과는 어떨지 궁금증을 끌어올린다.또한 민호의 최애 동생이 준비한 바다 한 상이 강원도 낭만 코스의 피날레를 장식한다. 이들은 눈앞에 펼쳐진 바다와 함께 조개구이, 회, 각종 해산물의 맛과 풍미를 즐기며 무적 해병의 에너지를 채운다. 민호는 바다를 품은 맛에 감동하며 진실의 미간을 보여주기도. 그는 선후임에게 "나한테는 천국이었어"라고 각별한 애정을 드러내며 남다른 전우애를 자랑한다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr