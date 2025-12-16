사진 = '홍석천의보석함' 유튜브 채널 캡처

진영이 자신의 이상형을 밝혔다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '그 시절 탑게이가 사랑한 착한 남자'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 홍석천은 진영에게 이상형을 물었다. 이에 진영은 "예의 바른 사람"이라며 "저는 약간 외적인 거는 오래 안 간다고 본다"고 했다.이어 진영은 "그래서 진짜 마음씨가 너무 예쁜 게 저한테는 중요한 포인트다"고 했다. 진영의 고백에 김똘똘은 갑자기 예의 바르게 행동하며 땅에 떨어진 쓰레기를 줍는 시늉을 해 웃음을 자아냈다.계속해서 홍석천은 진영에게 "학창시절에 어떤 학생이었냐"고 물었다. 진영은 "충주에 살다 보니까 그때 연예인 지망생이 거의 없었다"며 "근데 제가 연예인 지망생이다 보니까 마침 그때 저는 연기를 하고 싶어서 학창 시절 단역 출연도 했었다"고 회상했다.홍석천은 진영의 작품들에 대해 "굵직굵직한 작품들을 잘 해냈다"며 "그러다가 '연기 진짜 잘하네' 하고 생각했던 게 영혼 체인지 장르로 1인 2역을 소화한거다"고 했다. 이에 진영은 "진짜 어려웠다"며 "조폭이랑 학생이랑 영혼이 바뀌는 거여서 제가 학생이었는데 조폭 연기를 했다"고 하며 어려움을 회상했다.그런가하면 진영은 "출연하는 드라마 OST에 한 곡 씩은 참여하고 있다"며 "이게 장점이 있는 게 캐릭터의 감정을 주인공만큼 잘 아는 사람이 없다 보니 그 감정에 빠져서 쓰니까 가사가 조금 더 의미가 있게 나오더라"고 말했다. 이에 홍석천과 김똘똘은 "돈도 잘 버는 최고의 신랑감"이라며 진영을 칭찬해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr