사진=텐아시아DB

사진제공=MBC에브리원

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 최다니엘이 신혼살림을 장만하는 듯한 분위기를 자아내며 결혼 여부를 둘러싼 궁금증을 키운다. 앞서 그는 여러 차례 방송에서 배우 전소민과 핑크빛 기류를 형성한 바 있다.16일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 8회에서는 라둥이들 김대호, 최다니엘, 전소민, 박지민이 라오스에서 특별한 문화를 체험하는 모습이 그려진다.이날 라둥이들은 이른 아침 라오스 거리에서 진행되는 탁발 문화를 직접 마주한다. 탁발은 불교에서 스님들이 무소유를 실천하는 수행의 일환으로, 음식을 소유하지 않고 사람들에게서 공양을 받는 의식이다. 불교 국가인 라오스에서는 일상 속에 깊이 자리 잡은 문화로 새벽 거리의 풍경 자체가 하나의 의식처럼 펼쳐진다.라둥이들 역시 동이 트기 전 음식을 준비해 탁발 체험에 나선다. 자연스럽게 말수가 줄고 경건해진 분위기 속에서 모두가 진지하게 이 시간을 마주한다. 특히 김대호는 "이런 경험은 처음이다. 느낌이 굉장히 이상하다"며 깊은 울림을 받은 소감을 전해 눈길을 끈다.탁발 체험을 마친 라둥이들은 라오스 여행의 마지막 일정인 캠핑을 앞두고 현지 전통 음식 신닷 만들기에 도전한다. 신닷은 중앙 불판에서 고기를 굽고, 가장자리 육수에 채소와 면 등을 데쳐 먹는 라오스식 바비큐 요리로, 구이와 샤브샤브를 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다.이를 위해 라둥이들은 아침부터 현지 시장을 찾아 조리도구와 재료를 직접 구입한다. 쇼핑 과정에서도 멤버들의 개성이 고스란히 드러나는 가운데, 조리도구 구매를 맡은 최다니엘은 라오스 큰손으로 등극한다. 두 손 가득 조리도구를 들고 등장한 최다니엘의 모습은 마치 신혼살림을 장만하는 듯한 분위기를 자아냈고, 이를 본 전소민은 "너, 결혼해?"라며 깜짝 놀라 웃음을 안겼다는 후문이다.'위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr