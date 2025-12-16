사진=피아니스트 임동혁 SNS

피아니스트 임동혁(41)이 자신의 SNS에 극단적 선택을 암시하는 게시물을 남겨 경찰이 출동하는 소동이 빚어졌다.16일 한 매체의 보도에 따르면, 서울 서초경찰서는 이날 오전 8시 30분께 임 씨의 신변이 우려된다는 신고를 접수하고 현장에 출동했다. 경찰은 서울 서초구 서초동의 한 장소에서 임 씨를 발견해 구조했다. 현재 그는 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.구조에 앞서 임 씨는 이날 오전 7시경 자신의 SNS 계정에 심경을 담은 글을 게재했다. 그는 "평생 연주자로 살아오면서 지독한 우울증에 시달렸다"면서 "그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다"고 적었다. 해당 글은 극단적 선택을 암시하는 내용으로 해석돼 우려를 샀다.임 씨는 쇼팽, 차이콥스키, 퀸엘리자베스 등 이른바 '세계 3대 피아노 콩쿠르'에서 모두 입상한 경력이 있다. 국내 클래식 음악계에서 대중적인 팬덤을 형성한 첫 연주자로 꼽힌다.한편 임 씨는 성매매처벌법 위반 혐의로 기소돼 재판을 받아왔다. 그는 2020년 서울 강남구의 한 마사지 업소에서 성매매를 한 혐의를 받았으며, 지난 9월 열린 1심 선고 공판에서 벌금 100만 원을 선고받았다.※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr