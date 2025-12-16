피아니스트 임동혁(41)이 자신의 SNS에 극단적 선택을 암시하는 게시물을 남겨 경찰이 출동하는 소동이 빚어졌다.
16일 한 매체의 보도에 따르면, 서울 서초경찰서는 이날 오전 8시 30분께 임 씨의 신변이 우려된다는 신고를 접수하고 현장에 출동했다. 경찰은 서울 서초구 서초동의 한 장소에서 임 씨를 발견해 구조했다. 현재 그는 인근 병원으로 이송돼 치료받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.
구조에 앞서 임 씨는 이날 오전 7시경 자신의 SNS 계정에 심경을 담은 글을 게재했다. 그는 "평생 연주자로 살아오면서 지독한 우울증에 시달렸다"면서 "그동안 여러분 덕분에 행복했고 감사했다"고 적었다. 해당 글은 극단적 선택을 암시하는 내용으로 해석돼 우려를 샀다.
임 씨는 쇼팽, 차이콥스키, 퀸엘리자베스 등 이른바 '세계 3대 피아노 콩쿠르'에서 모두 입상한 경력이 있다. 국내 클래식 음악계에서 대중적인 팬덤을 형성한 첫 연주자로 꼽힌다.
한편 임 씨는 성매매처벌법 위반 혐의로 기소돼 재판을 받아왔다. 그는 2020년 서울 강남구의 한 마사지 업소에서 성매매를 한 혐의를 받았으며, 지난 9월 열린 1심 선고 공판에서 벌금 100만 원을 선고받았다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이민경 텐아시아 기자
이민경 텐아시아 기자
