야노시호가 남편 추성훈에 대해 솔직한 마음을 털어놔 웃음을 자아낸다.16일 방송되는 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서 야노시호는 "추성훈이 '돌싱포맨'에 출연해 말한 몹쓸 발언들에 반박하러 왔다"며 야심 찬 포부를 보인다. 야노시호는 "나도 골드카드 들고 다니는데 추성훈이 왜 블랙카드를 들고 다니는지 모르겠다"라며 거침없이 폭로를 시작했는데, "이혼을 생각해 본 적 있냐"는 질문에 "매번, 매번!"이라고 대답해 현장이 발칵 뒤집어졌다.이어, 한국 모델 최초로 디올쇼에 입성한 모델 이혜정이 남편 이희준의 작품 속 베드신에 스트레스성 알레르기가 올라오는 등 배우 남편에 대한 고충을 토로했다. 하지만 이혜정 또한 남편 이희준을 혹독하게 사육한다는 의혹에 휩싸였는데, 탁재훈은 "어쩐지 희준이 얼굴에 그늘이 있더라"라며 몰아가 폭소를 자아냈다. 이혜정은 이를 해명하고자 즉석에서 이희준과 통화를 시도했는데 과연 진실은 무엇일지 본 방송을 통해 확인할 수 있다.이후, 야노시호는 추성훈이 경기에서 아파하는 모습을 보면 시련을 겪은 것처럼 마음이 아프다며 '돌싱포맨'에게 "시련의 아픔, 이혼해 봐서 알지 않냐" 해맑게 물어 웃음을 자아냈다. 추성훈과의 마지막 키스를 묻는 말에도 되려 '돌싱포맨'에게 "마지막 키스가 언제냐"고 기습 질문해 폭소를 자아냈고 이에 돌싱포맨은 당황해 "우리는 기억을 잃었다" 둘러대 현장이 초토화됐다.130만 팔로워 Gen-Z(젠지) 모델 박제니가 "마음만 먹으면 3초 안에 상대를 유혹할 수 있다"며 요즘 플러팅 방법을 전수했고 이에 AZ(아재) 대표 돌싱포맨이 몹쓸 재연을 해 폭소를 자아냈다. 하지만 박제니는 "사실 제 최장 연애 기간은 15일"이라며 반전 연애사를 고백해 눈길을 끌었다.'돌싱포맨'은 이날 오후 10시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr