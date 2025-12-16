하지원, 과거 성추행 피해 털어놨다…"내 엉덩이 만져" ('짠한형')[종합]

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

배우 하지원이 과거 홍대 클럽을 방문했다가 겪은 에피소드를 공개했다.지난 15일 신동엽이 진행하는 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '못 말리는 언니즈 김성령 하지원 장영란 [짠한형 EP.123]'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 공개된 영상에는 배우 김성령과 하지원, 방송인 장영란이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 배우 하지원은 과거 연기 활동 중 춤 연습을 위해 클럽을 찾았던 사연을 털어놨다. 그는 "영화 촬영하면서 홍보로 '인기가요'도 나가고 그랬다"며 "춤을 추고 웨이브를 해야 하는데 내가 너무 뻣뻣했다. 그래서 (관계자들이) 나를 홍대 클럽에 데리고 갔다"고 밝혔다.이어 하지원은 클럽 입성 당시 겪었던 상황을 구체적으로 묘사했다. 그는 "설레는 마음으로 딱 들어갔는데 누가 내 엉덩이를 만지는 거다. 너무 놀랐다"고 당시를 회상했다.이를 듣던 신동엽은 "아 그래서 그때부터 클럽 죽순이가 된 것이냐"라고 농담을 던졌다. 신동엽의 발언에 현장에서는 웃음이 터져 나왔고, 방송인 장영란 역시 "죽순이 왔어요"라고 재치 있게 받아치며 분위기를 띄웠다.하지원은 당시의 당혹스러움과 깨달음에 대해 덧붙였다. 그는 "진짜 너무 놀랐다"면서도 "(사람들이) 나한테 그걸 알려주려고 했던 것 같다. 동작이 아니라 뭔가 그 무드"라고 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr