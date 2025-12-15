사진제공=SBS

2001년 데뷔한 배우 장나라가 SBS 금토드라마 '모범택시3'가 시즌3의 네 번째 빌런으로 출격한다.15일 '모범택시3' 측이 카사마츠 쇼, 윤시윤, 음문석에 이어 '빌런 맛집' 타이틀을 이어갈 장나라의 스페셜 포스터를 공개했다.지난 주 방송된 '모범택시3'에서는 세 번째 빌런으로 배우 음문석이 등장해 불법 도박과 승부조작, 살인, 패륜 범죄 등 온갖 악행을 일삼는 인면수심 범죄자 '천광진' 역을 맡아 소름 끼치는 열연을 선보였다. 이와 함께 '모범택시3' 8화 시청률은 최고 15.6%, 수도권 12.9%, 전국 12.3%로 동시간대 1위는 물론 한 주간 방송된 모든 미니시리즈 중 시청률 1위를 차지했다.이런 가운데 네 번째 빌런 '강주리' 역으로 특별 출연하는 장나라의 스페셜 포스터가 공개됐다. 걸그룹 출신의 연예 기획사 대표인 '강주리'는 성공한 사업가의 얼굴 뒤에 뒤틀린 내면과 탐욕을 감춘 인물로, 장나라가 자신의 필모그래피 최초로 선보이는 악역이다. 첫 방송 전 공개된 '실루엣 포스터'를 통해 장나라의 출연 사실이 유추되며 화제를 모은 바. 시청자들의 이례적인 관심 속에서 드디어 베일을 벗은 장나라 표 빌런에 기대감이 모인다.공개된 포스터 속 장나라의 고급스럽고 세련된 스타일링이 시선을 사로잡는다. 그러나 무엇보다 눈길을 끄는 것은 지금껏 본 적 없는 섬뜩한 분위기다. 어딘가를 응시하는 눈빛에서는 서릿발처럼 차디찬 냉기가 흐르고, 슬며시 올라간 입꼬리에서는 교활함이 묻어난다. 그 모습이 흡사 '마녀'처럼 느껴질 정도. 이에 데뷔 이래 처음으로 악인 캐릭터를 입은 장나라가 어떤 연기를 펼칠지, 택시히어로 이제훈(김도기 역)과 대면하며 어떤 시너지를 폭발시킬지 주목된다.‘모범택시3’ 측은 "다가오는 9, 10화는 K-POP의 화려한 성공에 가려진 온갖 착취와 갑질, 비리를 정조준하는 에피소드가 될 것"이라고 귀띔한 뒤 "다채로운 필모를 통해 '믿보배'로 거듭난 장나라 배우가 작품에 힘을 실어주어 든든하다. 기존의 착하고 바른 이미지를 뒤엎고, 강렬한 악녀로 재탄생한 장나라의 연기 변신이 색다른 관전포인트가 될 것이다. 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.‘모범택시3’는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 오는 19일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr