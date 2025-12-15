사진=텐아시아DB

그룹 더보이즈 주연이 목도리 둘러주고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 4일부터 10일까지 '한겨울, 목도리 둘러주고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위에는 더보이즈 주연이 이름을 올렸다. 주연이 속한 더보이즈는 지난 6일 오후 6시 새 스페셜 싱글 '스틸 러브 유' (Still Love You)를 발매했다. 이번 신곡은 데뷔 기념일에 맞춰 매년 12월 발표해온 특별 싱글 프로젝트의 연장선이다. 8주년을 맞은 올해에도 데뷔일인 지난 6일 음원을 공개했다. 지난 한 해 동안 변함없는 응원을 보낸 팬들에게 전하는 감사의 메시지가 담겼다.2위는 하성운이다. 하성운은 Mnet 서바이벌 예능 '프로듀스 101' 시즌2를 통해 선발된 프로젝트 그룹 워너원(Wanna One) 활동을 통해 얼굴을 널리 알렸다. 하성운은 올해 tvN 드라마 '서초동' 등 다양한 작품의 OST에 참여했고, '그때의 나에게' 'Ending Credit(엔딩 크레딧)' '다시 첫사랑' 등 다양한 곡을 발매했다. 하성운은 지난달 30일과 31일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 '2025 HA SUNG WOON FANMEETING [Tell The World](2025 하성운 팬미팅 [텔 더 월드])'을 개최했다.3위는 투어스 신유가 차지했다. 지난 9일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 4집 '플레이 하드'(play hard) 타이틀곡 '오버드라이브'(OVERDRIVE)가 지난 8일 틱톡 뮤직 차트 '바이럴 50' 6위를 차지했다. 틱톡 내 조회수와 사용자 참여도 등을 포함해 가장 인기 있는 노래 순위를 매기는 '상위 50' 차트에서도 10위권을 다시 넘보고 있다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '눈 오는 겨울, 함께 따뜻한 어묵 나눠 먹고 싶은 남자 가수는?', '눈 오는 겨울, 함께 따뜻한 어묵 나눠 먹고 싶은 여자 가수는?', '눈 오는 겨울, 함께 따뜻한 어묵 나눠 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '눈 오는 겨울, 함께 따뜻한 어묵 나눠 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr