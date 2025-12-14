사진=anan

최근 계약 만료를 2달 연장했다고 알린 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 일본 내 압도적 인기를 또 한 번 증명했다.일본 패션 매거진 '앙앙(anan)'은 최근 공식 SNS를 통해 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)이 함께한 'anan 2476호'의 스페셜 에디션 커버를 선보였다.공개된 커버 속 제로베이스원은 온화한 미소와 포근한 분위기로 따뜻한 겨울 감성을 자아내고 있다. 아홉 멤버는 어깨동무를 하는 등 서로에게 다정히 기댄 모습으로 청춘의 한 장면을 그려내 눈길을 끈다.화보 촬영과 함께 인터뷰도 진행됐다. 제로베이스원은 2025년 활동 중 가장 기억에 남는 순간을 비롯해 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)에 대한 깊은 애정 등에 대해 진솔하게 이야기할 예정이다.제로베이스원의 일본 내 신드롬급 인기는 현재진행형이다. 제로베이스원은 앞서 일본 EP 1집 '프레젠트(PREZENT)'와 스페셜 EP '아이코닉(ICONIK)'으로 2025년에만 일본 레코드협회(RIAJ) 플래티넘 인증을 2연속 획득했다.제로베이스원은 빌보드 재팬 연말 결산에도 이름을 올렸다. 제로베이스원은 빌보드 재팬이 최근 발표한 2025 연말 결산 '톱 앨범 세일즈' 차트에서 일본 미니 1집 '프레젠트'를 11위, 스페셜 EP '아이코닉'을 25위에 차례로 랭크시키며 뜨거운 인기를 입증했다. 제로베이스원은 또한 '아티스트 100'에도 66위에 이름을 올렸다.제로베이스원은 대규모 아레나급 2025 월드투어 'HERE&NOW'를 성황리에 진행 중인 가운데, 오는 19~21일 홍콩에서 그 대미를 장식한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr