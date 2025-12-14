'한지민♥' 최정훈, 마침내 기쁜 소식 알렸다…뜨거운 애정 뽐내더니 "최종 우승" ('불후')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 한지민과 공개 열애 중인 잔나비 최정훈이 '제 3의 멤버'로 불리는 형 최정준과 함께 최종 우승의 기쁨을 누렸다.지난 13일 방송된 ‘불후의 명곡’(이하 ‘불후’) 735회는 ‘2025 송년특집 패밀리 보컬 대전’으로 박남정&STAYC 시은 부녀, 우디&김상수 형제, 윤민수&김경자 모자, 간미연&황바울 부부, 잔나비&최정준 형제 등 총 5팀이 출격했다. 전국 시청률은 6.6%를 기록했다.가장 먼저 호명된 박남정&STAYC 시은 부녀는 정국의 ‘3D’와 박남정의 ‘비에 스친 날들’을 연이어 재해석했다. 박남정은 현역 못지않은 퍼포먼스로 정국의 곡을 트렌디하게 해석했고, 시은은 아버지의 무대를 감각적 보컬로 선보이며 안정적인 듀엣을 이끌었다. 스타 아버지와 딸이 처음으로 합동 무대를 꾸미는 꿈의 순간이 ‘불후’를 통해 완성됐다.두 번째 무대의 주인공은 우디&김상수 형제로, 싸이의 ‘아버지’를 선곡해 묵직한 감동을 전했다. 5년 전 세상을 떠난 아버지에게 헌정한 이 무대는 우디와 김상수의 소울풀한 보컬과 절제된 감정 표현으로 더욱 가슴을 울렸다. 형제의 묵직한 랩과 보컬이 어우러져 높은 완성도를 자랑했다. 끝으로 “아버지, 엄마 걱정은 마요”라는 두 아들의 멘트와 객석에서 이를 지켜보던 어머니의 눈빛이 이 무대의 감정선을 완성했다. 우디&김상수 형제가 398의 득표로 1승에 성공했다.윤민수&김경자 모자가 세 번째로 무대에 올라 장민호의 ‘내 이름 아시죠’로 모자 DNA를 증명했다. 어머니 김경자는 목소리만으로 명곡판정단을 압도해 놀라움을 자아냈다. 김경자는 화려한 기교 없이 담백한 목소리와 단단한 감성으로 곡의 서사를 오롯이 전했다. 윤민수 역시 명불허전의 소울 가창력을 발산했다. 모자의 목소리가 합쳐지며 DNA 소울 보컬이 무대 위에 고스란히 펼쳐졌고, 411표를 얻어 우디&김상수 형제의 2승을 저지하며 1승했다.네 번째 무대를 밟은 간미연&황바울 부부가 이상우의 ‘그녀를 만나는 곳 100m 전’을 선곡, 부부만이 표현할 수 있는 달콤함과 여유를 무대에 담았다. 두 사람 모두 뮤지컬 배우로 활동하고 있는 만큼 사랑스러운 연출로 무대의 완성도를 높였다. 간미연과 황바울은 환상적인 보컬 하모니를 비롯해 미소를 자아내는 퍼포먼스로 풍성한 즐거움을 선사했다. 무대 말미 “여보, 나 용돈 좀 올려줘”라는 황바울의 외침이 폭소를 유발하기도 했다. 윤민수&김경자 모자가 2승에 성공했다.마지막 무대는 잔나비&최정준 형제가 부르는 신성우의 ‘서시’로 채워졌다. 잔나비는 제3의 비공식 멤버로 불리는 최정준과 ‘삼나비’를 결성해 의미를 더했다. 난생처음 첫 무대에 오른 최정준의 떨림이 풋풋하고 신선한 매력을 더했다. 무대는 두 형제가 쌓아온 시간들이 펼쳐지며 스토리를 단단하게 채웠다. 최정훈만의 감성 가득한 보컬과 최정준의 수준급 가창력, 김도형의 기타가 만들어낸 하모니가 감동을 선사했다.이날 최종 우승의 주인공은 잔나비&최정준 팀이었다. 435표의 압도적인 성적을 낸 잔나비&최정준 형제는 뜨거운 형제애를 뽐내며 패밀리 보컬 대전의 왕좌에 올랐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr