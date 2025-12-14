'안유정♥' 유병재, 공개 열애 1년 만에 기쁜 소식 전했다…"매출 100억 CEO 달성" ('전참시')[종합]

지난해 11월 연애 프로그램 출연자 안유정과 열애를 공식 인정한 유병재가 '매출 100억 CEO' 일상을 공개했다.5년 만에 돌아온 유병재는 반려묘 꿈이 옆에서 겨우 눈을 뜬 후 레몬즙과 올리브유를 섞은 ‘여배우 식단’으로 하루를 열었다. 여전히 같은 집에 살고 있는 유규선과는 인사 없이 밥도 각자 먹는 등 ‘노부부 텐션’을 보여줬다. 풀착장 러닝 장비를 갖춘 것과 달리 엘리베이터를 타는 등 허술한 러닝 후, 이어진 유병재의 직장 생활은 반전의 연속이었다.유규선과 공동대표로 운영 중인 회사는 직원 약 35명 규모, 창립 3주년 만에 매출 100억을 달성했다는 사실이 밝혀져 모두를 놀라게 했다. 유병재는 자체콘텐츠 시사에서 폭풍 피드백을 이어갔고, ‘웃으면 안 되는 생일파티’ 콘텐츠 회의서에서는 직원들이 짐 캐리부터 장원영, 안유진, 전현무, 카리나까지 상상초월 라인업을 쏟아냈다.여기서 직원들의 ‘팩폭’이 스튜디오의 폭소를 터뜨렸다. 유병재의 반응을 해석하는 4단계 시스템부터 유병재 생일파티가 조회수 800만을 넘기지 못한 유일한 영상이란 사실이 폭로된 것. 웃음 하이라이트는 직원 1대1 면담. 이름 뜻, MBTI, 매운 음식 취향에 미래의 묘비명까지 묻는 유병재라 가능한 엉뚱한 면담에 직원들은 “철학원 온 줄 알았다”고 반응했다. 일본 워크숍과 ‘눈 마주보기’만을 목표로 한 내년 계획까지 공개되며, 조용하지만 확실한 내실을 챙긴 ‘극내향형 CEO’ 유병재의 성장기가 마무리됐다. 마지막으로는 문상훈과의 저녁 식사 자리에서 사옥 이전 이야기와 추억 토크가 이어지며 여운을 남겼다.다음 주 방송에서는 ‘원조 거인’ 최홍만과 ‘작은 거인’ 쯔양의 극과 극 일상이 공개된다. 쯔양은 눈의 도시 일본 삿포로에서 카트째 편의점 쇼핑을 시작으로 북해도 털게, 대왕 카레까지 접수하며 먹방 레이더를 풀가동한다. “솔직히 배부르다”는 고백과 함께 쯔양 최초로 먹방 포기를 고민하는 순간까지 예고돼 궁금증을 폭발시킨다. 최홍만은 겨울맞이 대청소부터 외출 전 피부 관리, 2인용 자전거를 1인용처럼 타고 달리는 일상으로 스케일 다른 웃음을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr