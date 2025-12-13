사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 상큼발랄한 미모가 빛을 발한다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 다양한 이모지 멘트와 함께 자신이 광고하는 브랜드 해시태그와 거울 셀카를 공개했다.사진 속 장원영은 순백의 오프숄더 드레스를 입고 메이크업을 받는 대기실 모습부터 브랜드 행사장에서의 우아한 자태까지 다양한 매력을 선보였다.단정하게 빗어 내린 긴 흑발과 또렷한 이목구비, 투명한 피부가 어우러져 한 폭의 인형 같은 비주얼을 완성했다. 특히 핑크색 배경 앞에서 살짝 미소 짓는 장원영의 표정은 청순함과 도도함을 동시에 자아냈다. 포스터 앞에서 본인 사진을 가리키며 장난스럽게 포즈를 취하는 모습은 소녀다운 발랄함까지 더했다.팬들은 "장원영사랑해요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "세상에서제일좋아요", "우리 공주" 등의 반응을 보이며 열띤 응원을 보냈다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다.2004년생으로 올해 21세인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 지난 10월부터 11월 2일까지 서울 KSPO돔에서 월드투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I HAVE)'을 개최하는 등 활발히 활동 중이다.장원영은 주얼리와 헤어 기기를 비롯해 은행, 섬유유연제, 의류, 주류 등 21개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr