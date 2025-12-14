사진 = 이주빈 인스타그램

배우 이주빈이 아름다운 미모를 자랑했다.최근 이주빈은 자신의 인스타그램에 "내 친구는 강경조식파"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이주빈은 베이지색 후드 셋업 차림으로 여유로운 시간을 보내고 있다. 카페에서 햇살을 받으며 아이스커피를 마시는 모습은 청순함과 편안함을 동시에 담았다.이어진 사진에서는 바다를 배경으로 벤치에 앉아 고요한 표정을 짓고 있으며 호텔 객실에서는 후드를 뒤집어쓴 채 양치질을 하며 무심한 듯 자연스러운 분위기를 자아낸다. 따뜻한 조명과 바다 풍경이 어우러져 감성적인 무드가 완성됐다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 여신이다", "분위기 대박" 등의 반응을 남겼다.한편 이주빈은 1989년생이며 3년간 함께한 소속사 앤드마크와의 계약을 마무리하고, 5월 키이스트와 전속 계약을 체결했다. 이후 안보현과 함께 로맨틱 코미디 작품에서 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr