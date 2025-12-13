사진=디즈니+
사진=디즈니+
티파니와 변요한이 결혼을 전제로 교제 중이라는 소식이 전해지면서, 지난해 두 배우가 각각 작품 인터뷰에서 남겼던 발언들이 재조명되고 있다.

앞서 티파니는 지난 6월 진행된 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌' 인터뷰에서 변요한과의 키스신 비하인드를 공개한 바 있다. 그는 변요한에 대해 "너무 뜨거운 사람이다. 나는 그 에너지를 최대한 흡수하려고 했다. 초반엔 조금 무서웠기도 했다"고 말하며 웃음을 보였다. 이어 "나의 작품 파트너에게서 좋은 영향을 받아 나도 뜨거워질 수 있다는 생각으로 함께 호흡했다. 상상하지 못했던 모먼트가 만들어져서 뿌듯하다"고 소감을 전했다.
사진=디즈니+
사진=디즈니+
티파니는 '삼식이 삼촌'을 통해 처음 키스신을 선보이기도 했다. 그는 "난 작품 경험 자체가 적은 데다가 첫 키스신이라 긴장이 많이 됐다. 강렬하고 흥미로운 경험이었다. 열정과 집중력의 밸런스가 잘 맞았다"고 회상했다. 또 "하루에 찍어야 했던 신들이 많아서 차근차근 'NEXT'를 외쳐가며 촬영을 진행했다"고 덧붙였다. 이어 "거의 액션신이었다. 수염 때문에 입술이 퉁퉁 붓기도 했다"고 너스레를 떨었다.
사진=디즈니+
사진=디즈니+
변요한 역시 지난해 10월 진행된 MBC 금토 드라마 '백설공주에게 죽음을-Black Out'(이하 '백설공주') 종영 인터뷰에서 여러 가지 이야기를 들려줬다. 그는 뜨겁게 사랑을 해본 적이 있느냐는 질문에 "연기·반려견과 뜨겁게 사랑했다"고 답하며 웃음을 자아냈다. 결혼에 관해서는 "갈 때가 되면 갈 거다. 자연스러움을 믿는다"고 했다.

두 사람은 세 살 차이로, '삼식이 삼촌'을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 종교까지 같은 것으로 전해지며, 대중의 축하와 응원이 이어지고 있다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지