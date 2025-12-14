사진 = 한예슬 인스타그램

사진 = 한예슬 인스타그램

배우 한예슬이 빛나는 미모가 돋보이는 사진을 공개했다.최근 한예슬은 자신의 인스타그램에 "오랜만에 인사드려요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 한예슬은 화이트 리본과 오너먼트로 장식된 크리스마스 트리 옆에서 포즈를 취하고 있다. 브라운 슈트 셋업에 크로스백을 매치해 세련된 스타일을 완성했으며, 자연스럽게 기댄 표정에서는 특유의 여유와 우아함이 묻어난다. 한예슬 특유의 밝은 미소와 은은한 조명이 어우러져 한 폭의 화보를 보는 듯한 분위기를 자아냈다.팬들은 "이쁘시네요", "늘 응원합니다", "언니 보고 싶어", "화이팅", "예쁜 예슬 언니", "여신 예슬 누나" 등의 반응을 남겼다.앞서 한예슬은 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "남편이 데려간 관악산... 낭떠러지"라는 빨간색 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상을 순차적으로 게재 해 눈길을 끌었다.한편 한예슬은 2001년 한국 슈퍼모델 선발대회로 연예계에 입성해 10살 연하의 연극배우 출신 류성재와 결혼식을 생략하고 혼인신고하며 법적 부부가 됐다. 현재 유튜브 채널 '한예슬 is'를 통해 팬들과 소통하고 있으며 2019년 SBS 드라마 '빅이슈'를 마지막으로 6년째 공백을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr