BTS 정국-에스파 카리나/사진 = 텐아시아 사진DB

그룹 방탄소년단(BTS) 정국과의 열애설에 휩싸인 에스파 멤버 윈터가 자신을 향한 악성 댓글과 허위 루머에 대해 법적 대응에 나섰다.10일 윈터의 소속사 SM엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "소속 아티스트를 대상으로 지속적으로 발생하고 있는 악성 게시물 및 댓글(성희롱, 명예훼손, 인신공격, 모욕, 사생활 침해, 딥페이크 등)의 심각성을 엄중히 인지하고 있다"고 밝혔다.이어 SM은 "디시인사이드, 여성시대, 네이트판, 인스티즈, 더쿠, 인스타그램, X(구 트위터), 유튜브 등 여러 플랫폼에서 윈터의 인격과 명예를 훼손하는 게시물, 악의적인 비방과 성희롱성 글을 다수 확인했다"며, 관련 게시물들을 지속적으로 수집·분석해 단계적으로 고소를 확대할 예정이라고 전했다.또한 "언급된 플랫폼에서 에스파 관련 악의적인 게시물을 작성한 이들 역시 형사 고소와 민사 청구가 진행 중"이라며, "개인 SNS와 온라인 커뮤니티, 익명 게시판 등에서 발생하는 악성 루머 생성, 허위 정보 유포, 성희롱성 게시물 작성, 조롱·왜곡 콘텐츠 제작 및 배포에 대해서도 충분한 증거를 확보해 선처 없이 강력 대응하겠다"고 강조했다.최근 윈터는 정국과의 열애설이 불거졌다. 하지만 양측 모두 해당 열애설에 대해 별도의 입장을 내놓지 않고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr