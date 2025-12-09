사진=유튜브 채널 '살롱드립'

'살롱드립' 서현진이 이준혁에게 공개 사과했다.9일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 '똑 부러진다고요? 오해에영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서현진과 장도연은 85년생 동갑내기 케미를 발산했다. 빠른 85인 서현진은 "84, 85 다 친구 한다. 84년생 이준혁이랑 친구인데, 유연석은 '85랑 친구 안 한다'고 오빠라고 부르라고 하더라. 말로만 오빠라고 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.빠른 생일이라 불편했던 점을 묻자 서현진은 "술을 늦게 배워서 그런 건 안 불편했는데, 소개팅 안 끼워주더라. 스무 살이라 밀크 끝난 지 얼마 안 됐다고 '알아보는 사람 있을 수 있다'고 했다"고 토로했다.서현진은 '청룡영화상' 생방송 중 이준혁의 등짝 때리는 장면이 포착돼 화제가 된 바 있다. 그는 "나도 몰랐는데, 진짜 세게 때렸더라. 원래 전광판에 참석자 반응 나오는데, 그날은 안 보였다. 처음에는 신경 쓰다가 10분 지나니까 풀어졌다"고 말했다.그러면서 "전광판이 보였다면 그렇게 안 세게 때리지 않았을 거다. 이준혁이 너무 흔들거리더라"고 덧붙였다.당시 서현진이 활동한 걸그룹 밀크 영상이 나오던 상황. 그는 "잘 기억나지 않지만, 이준혁이 앞에서 크게 웃었던 것 같다. 민망해서 때린 건데, 친구야 미안하다"고 사과해 웃음을 선사했다.한편, 서현진은 '트렁크' 대본에 10원 동전을 붙인 이유에 대해 "촬영 전에 고민이 많아서 한석규 선배한테 도움을 요청했다. 3시간 이야기를 나눴는데, '10원어치만 해'라고 하시더라. 그 얘기가 너무 좋았다"고 털어놨다. 10원 동전을 대본에 붙인 건 자꾸 까먹었기 때문이라고."작품마다 몰랐던 내 능력치를 발견하냐"는 질문에 서현진은 "늘 울며 겨자 먹기로 한다. '내가 이걸 왜 한다고 했지, 왜 할 수 있다고 생각했지' 생각한다"며 모범생다운 겸손한 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr