배우 정이랑이 김구라와 티격태격 케미를 보였다.MBC ‘라디오스타’(기획 강영선 / 연출 윤혜진 황윤상 변다희)는 허성태, 신성록, 정이랑, 김해준이 함께하는 ‘천의 얼굴 내 누군지 아니?’ 특집이 펼쳐진다.정이랑은 ‘불경기 속에도 일이 끊이지 않는다’라는 근황을 공개하며 광고 3개, 드라마 2개 등 올해 초 자신이 적어둔 목표를 모두 달성했다고 밝힌다. 그는 “소원을 써 붙였더니 다 이뤄졌다”라며 남다른 근성의 비결을 전해 스튜디오를 놀라게 한다.성별을 가리지 않고 배우 염혜란, 박지환의 ‘닮은 꼴’로 화제가 된 정이랑은 이와 관련된 에피소드에 재치 있게 답하며 폭소를 자아낸다. 그는 ‘SNL’에서 살아남을 수 있었던 핵심 비결을 직접 공개하는데, 닮은 꼴 배우들의 활약도 한몫했다고 밝혀 웃음을 안긴다.특히 그는 드라마 연기와는 전혀 다른 ‘SNL’ 식 대사 처리법과 욕을 자연스럽게 살리는 감각적인 템포를 선보이며 “역시 ‘SNL’의 터줏대감!”이라는 감탄을 끌어낸다. 특히 영화 ‘아네모네’ 촬영 당시 남편을 쥐 잡듯 잡는 표정 연기를 위해 허성태의 표정을 참고했다는 고백까지 이어지며 현장을 웃음바다로 만든다.이어 “실제로 보니 너무 스위트하더라”라고 밝히며 현장 분위기를 훈훈하게 만들었다. 두 사람은 즉석에서 ‘범죄도시’ 속 독사파와 이수파의 맞대결 장면을 재연했고, 특히 정이랑은 장첸과 장이수를 넘나드는 미친 싱크로율의 표정 연기를 선보인다. 또한 정이랑은 개명 전 이름인 정명옥을 계속해서 소환하는 김구라와 티격태격 케미를 펼쳐 스튜디오를 들썩이게 한다.10일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr