가수 바다/사진제공=웨이브나인

가수 바다가 오는 10일 서울 용산 드래곤시티 호텔 한라홀에서 열리는 '2025 서울국제영화대상' 시상식 무대에 오른다.'2025 서울국제영화대상'은 올해 13회를 맞았다. 2012년 '스타의 밤 – 대한민국 톱스타상 시상식'으로 시작해 국내외 영화와 OTT 작품을 다루는 행사로 확대됐다. 2024년 8월부터 2025년 11월까지 공개된 작품을 대상으로 심사를 진행해 감독과 배우에게 상을 수여한다.바다는 최근 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' O.S.T 곡 'GOLDEN' 커버 영상으로 조회수 400만 회를 넘기며 화제를 모았다. 시상식에서도 'GOLDEN'을 포함한 공연을 준비 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr