'62세 돌싱' 황신혜, 5살 연하 이혼남과 관계 밝혔다…"두 번이나 차여" ('돌싱포맨')

배우 황신혜(62)가 탁재훈(57)에게 차였다고 밝혔다.9일 방송되는 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 황신혜, 윤다훈, 미미미누가 게스트로 출연한다.이날 ‘원조 컴퓨터 미인’ 황신혜가 탁재훈과의 특별한 인연을 공개했다. 황신혜는 작품에서 탁재훈에게 두 번이나 차인 적이 있다고 말했고, 이에 탁재훈은 기세등등한 모습을 보이며 “너무 자주 봐서 예쁜 줄도 모르겠다”라며 몹쓸 허세를 부렸다. 이에 황신혜는 탁재훈과의 실제 연애를 상상해 봤냐는 질문에 “못 만날 것도 없다”라고 대답해 현장을 발칵 뒤집었다.이어 ‘작업 건다’라는 유행어를 탄생시킨 윤다훈이 원조 철부지다운 면모를 드러냈다. 시종일관 ‘선수는 매너가 중요하다’라며 남다른 작업 철학을 밝힌 윤다훈은 전성기 시절, 나이트클럽에서 여자들이 먼저 말을 거는 방법이 있다고 말해 ‘돌싱포맨’을 솔깃하게 만들었다. 이에 탁재훈이 한 수 배우겠다며 나섰지만, ‘원조 선수’ 윤다훈의 플러팅 시범에 한 수 접었다는 후문이다.‘190만 입시 유튜버’ 미미미누가 여자친구를 사귀고 싶어서 공부를 시작했다고 고백했다. 심지어 그는 5수를 하면서 만난 여자친구들이 모두 명문대에 진학해 일명 ‘전여친 입시 코디네이터’라는 별명까지 있다고 말해 모두를 놀라게 했다.미미미누는 올해 초까지 연애했다고 밝히며 ‘돌싱포맨’에 결혼에 대한 조언을 듣고 싶다고 나섰다. 이에 탁재훈은 “폭언도 해줄 수 있다” 고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만든다.'돌싱포맨'은 이날 오후 10시 40분 방송된다. '돌싱포맨'은 23일 종영한다.한편, 황신혜는 패션업체 대표의 자제와 1987년 첫 결혼 하며 연예계에서 은퇴했으나 9개월 만에 이혼했다. 이후 1998년 중견 재벌 2세와 재혼, 그다음 해 딸 이진이를 낳은 후 2005년 두 번째 결혼생활을 정리했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr