사진=손연재 SNS

리듬체조 국가대표 출신 손연재가 동안 비주얼을 뽐냈다.손연재는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "패션 오타쿠의 하루"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 손연재가 한 애니메이션 캐릭터와 함께 인생네컷을 찍은 모습. 특히 게시물 속 손연재는 흡사 친구들과 놀러 온 고등학생을 보는 듯한 비주얼을 과시해 눈길을 끌었다.한편 손연재는 1994년생으로 올해 33세다. 2022년, 9살 연상의 비연예인 금융계 종사자와 결혼해 2024년 2월 아들을 출산했다. 2023년 11월에는 서울 이태원에 위치한 단독주택을 남편과 공동명의로 매매가 72억원에 매입한 것이 알려져 화제를 모았다. 손연재는 은퇴 후 현재 리듬체조 학원을 운영하면서 선수 육성에 힘쓰고 있다. 최근에는 유튜브 채널을 개설해 소통하고 있다.손연재의 비연예인 남편은 율리시스캐피탈 대표인 것으로 알려졌다. 해당 회사는 미국 로스엔젤레스(LA)에 위치한 패밀리하우스(하나 이상의 가문 자금을 직접 운용하거나 자문하는 회사)다. 2021년 1분기 기준 2조원 이상의 자산을 100% 고유계정으로 운용했던 글로벌 헤지펀드인 것으로 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr