가수 겸 배우 차은우가 200억 원대 세금 추징 통보를 받은 가운데, 모친이 설립한 법인과 관련된 사진과 방송 정황이 공개되며 의혹이 확산되고 있다.23일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 ‘차은우 페이퍼컴퍼니로 말 나오는 곳’이라는 제목의 게시물이 잇따라 공유됐다. 게시물에 따르면 국세청이 문제 삼은 A법인의 주소지는 인천 강화도의 한 장어집으로, 과거 차은우 부모가 운영했던 식당 주소와 동일하다는 주장이다.해당 법인은 2022년 10월 설립됐으며, 표준산업분류상 업종은 매니저업으로 등록돼 있는 것으로 전해졌다. 이와 함께 온라인상에서는 차은우가 2022년 9월 해당 장어집 앞에서 촬영한 사진을 자신의 인스타그램에 올린 사실도 다시 주목받고 있다. 해당 사진이 장어집 측 SNS 홍보용 콘텐츠로 활용됐다는 정황이 함께 제기됐다.게시물에는 차은우의 인스타그램 게시물을 캡처한 이미지와 함께 “장어 맛있게 드시고 직접 게시물까지. 자주 방문하시는 건 안 비밀”이라는 문구도 담겼다.해당 장어집은 방송을 통해서도 소개된 바 있다. 지난 2022년 JTBC 예능 프로그램 ‘세계관 충돌 먹방 – 먹자GO’에서는 인천 강화군을 찾은 출연진이 차은우의 단골 장어집을 방문하는 장면이 전파를 탔다. 방송에서는 해당 식당의 연매출이 약 10억 원에 이른다는 설명도 함께 전해졌다.이처럼 차은우가 직접 SNS에 방문 사진을 올렸고, 해당 장소가 방송을 통해 단골 식당으로까지 소개됐다는 점에서, 국세청이 문제 삼은 법인의 주소지와 실제 영업 공간의 연관성을 둘러싼 의혹은 더욱 구체화되고 있다. 단순 추정이 아닌 인증 사진과 방송 기록까지 확인되면서, 법인의 실체를 둘러싼 논란 역시 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr