개그우먼 조혜련의 동생 배우 조지환의 초 3 딸이 심각한 분리불안을 보였다.23일 오후 9시 방송된 채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘배우 조지환 부부와 붙어야 사는 초3 딸’의 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 스튜디오에는 배우 조지환과 인플루언서 아내가 출연해 육아 고민을 털어놨다. 부부의 고민은 엄마, 아빠와 떨어지면 단 1분도 버티지 못하는 초등학교 3학년 딸 때문이라고.잠시도 엄마와 떨어지지 못하는 초 3 금쪽이의 일상을 본 오은영 박사는 "아이들이 두 돌 이전에는 부모가 없으면 존재하지 않는다고 생각한다. 그런데 보통 발달 과정에서 두돌 이후에는 분리가 가능하다"며 "이 아이는 분리 불안이 두돌 수준이다"고 말해 충격을 안겼다.특히 오 박사는 "정보가 입력이 되면 자연스러운 반응이 일어나는데 금쪽이의 경우에는 정보가 입력이 되면 꼬리를 물고 불안이 발생된다"고 얘기했다. 이어 "불안을 진정시키는 게 약하다. 엄마는 혹시 걱정이 많냐"고 물었다. 엄마는 "일어나지 않는 사건에 대해서 걱정하는 편이고, 반드시 상황이 완벽하게 됐을 때 하고 싶어 하는 마음이 생긴다. 조금 닮은 것 같기도 하다"고 답변했다.한편 금쪽이의 속마음이 공개됐다. 금쪽이는 "엄마 아빠가 나를 조금 싫어하는 것 같아"라고 고백해 안타까움을 안겼다. 이어 "서운한 말을 하니까. '넌 왜 이것도 못 해', '울지 좀 마'"라고 말하며 눈물을 보였다.사실 금쪽이는 차 안에서 부모의 대화를 엿듣게 됐던 것. 조지환 부부는 "딸이 싫고 짐같이 느껴질 때도 있다. 쉽지 않다"고 금쪽이에 대한 이야기를 스스럼없이 했던 것. 금쪽이는 "눈물도 나고 속상하고 서운하다. 이런 내가 너무 싫어"며 울음을 터트렸고, 조지환 부부 또한 금쪽이의 속마음을 듣고 가슴 아파했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr