배우 정준, 조진웅/사진=정준 SNS, 텐아시아 DB

배우 정준이 과거 범죄 이력이 드러난 뒤 은퇴를 선언한 배우 조진웅을 향해 공개적으로 입장을 밝혔다.정준은 7일 자신의 SNS에 글을 올려 "만약 우리의 잘못을 내 얼굴 앞에 붙이고 살아간다면 어느 누구도 대중 앞에 서기 어렵다"고 적으며 조진웅 논란에 대한 생각을 전했다.정준은 신인 시절 현장에서 봤던 조진웅의 모습도 떠올렸다. 그는 "늘 가장 먼저 와 있었고, 매니저나 차량 없이도 현장에 오면서 모든 사람에게 겸손하게 인사를 건넸다"고 적었다. 또 "촬영 종료 후 스태프가 모두 철수할 때까지 자리를 지키던 모습이 잊히지 않았다"고 설명했다.정준은 그 이후 조진웅과 개인적으로 만나거나 연락한 적은 없었다고 했다. 그럼에도 "그때의 모습이 계속 남아 작품을 챙겨보며 응원해 왔다"고 말했다.다만 그는 조진웅의 과거를 두둔하려는 것은 아니라며 선을 그었다. "형의 예전 잘못이 옳다는 뜻은 아니다. 어린 시절 치러야 할 책임은 이미 치렀다고 생각한다"고 강조했고, "그 꼬리표가 평생 따라붙는 현실이 안타깝다"고 덧붙였다.또 정준은 "우리는 용서를 어디까지 적용해야 하는지 배운 적이 없다"며 "반성하며 살아온 시간이 있다면 그 다음을 어떻게 바라봐야 하는지도 고민해야 한다"고 적었다. 글 말미에는 "힘내 형", "팬들이 하지 말라고 할 때 떠나라. 지금은 아니다"라는 문구를 남겼다.앞서 조진웅은 고교 시절 중범죄로 소년보호처분을 받은 사실, 성인 이후 폭행·음주운전 전과가 있었다는 내용이 공개되며 논란에 휩싸였다. 그는 6일 "과거 불미스러운 일로 실망을 드렸다"며 활동 중단과 함께 은퇴를 선언했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr