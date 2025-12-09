이이경, 결국 경고 날렸다…"막 뱉고 보네, 사과하세요" 데프콘도 참전 ('나는솔로')

사진=텐아시아DB

‘나는 SOLO’(나는 솔로)의 MC 이이경이 ‘연상연하 특집’ 29기의 인기남 영호에게 경고를 날린다.오는 10일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 3MC 데프콘, 이이경, 송해나가 영숙, 현숙과 ‘2대 1 데이트’에 나선 영호의 모습을 지켜보다가 경고를 날리는 현장이 공개된다.이날 데이트에서 영호는 “저 입이 귀에 걸린 것 같다. 이번 기수 남자들 중에서 제가 제일 잘됐다”며 기세등등한 모습을 보인다. 이어 그는 “미쳤어요, 진짜!”라고 영숙과 현숙이 자신을 선택해 준 것에 대한 기쁨을 표현한다.그러나 그는 얼마 지나지 않아 수위 높은 발언을 던지고, 아찔한 상황을 지켜보던 데프콘은 위험을 감지한 듯 “큰일 났다”라고 경고한다. 그럼에도 영호는 ‘노빠꾸 토크’를 하고, 결국 영숙과 현숙은 ‘입.쩍.벌’하며 급격히 흔들리는 눈빛을 보인다. 이에 데프콘은 “사과하세요”라고 영호의 발언에 대리 사과까지 요구한다.영호는 넘치는 자신감에 ‘최종 선택’ 관련 의견까지 솔직하게 밝힌다. 이를 본 이이경은 “연하가 좋네”라며 그의 기백에 경악하고, 데프콘은 “막 뱉고 보네”라면서 우려를 표한다. 3MC를 놀라게 한 영호의 ‘스불재’(스스로 불러온 재앙) 발언이 무엇인지에 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr