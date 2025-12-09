'이수와 이혼' 린, 속내 밝혔다…"한 단계 더 성장, 부담 알고 있어" ('현역가왕3')[일문일답]

사진제공=MBN

이하 린 일문일답 전문

가수 린이 ‘현역가왕3’ 마스터로 출연하는 소감을 밝혔다. 린은 지난 8월 이수와 결혼 11년 만에 이혼했다.오는 23일 첫 방송되는 MBN ‘현역가왕3’에서 린은 마스터로 합류해했다. 그는 ‘현역가왕’ 시즌1에 과감히 도전장을 낸 후 ‘OST 여왕’의 명성에 ‘트롯 진심녀’라는 타이틀까지 얻었다. 린의 도전에 용기를 얻은 차지연, 스테파니, 배다해 등이 ‘현역가왕3’에 대거 참전했다.‘현역가왕’을 통해 장르의 경계를 무너뜨리고 음악적으로 한 단계 더 성장할 수 있었던 것이 제 나름의 변화입니다. 트로트 안에서도 다양한 음악을 접하면서, 제 노래와 목소리를 사랑해 주시는 분들의 기반이 넓어지기도 했어요. 부를 수 있는 장르와 설 수 있는 무대의 저변이 넓어진 만큼, 다양한 연령대의 팬분들이 생겼다는 것이 가장 기쁜 수확입니다.실제로 ‘현역가왕’ 무대가 얼마나 떨리고 심리적으로 부담이 큰지 잘 알고 있기 때문에 첫 시즌에 참여했던 가수로서, 또 선배로서 따뜻한 응원과 독려를 전하고 싶은 마음이 큽니다. ‘현역가왕2’에 출연한 환희 씨를 마주했을 때처럼, 타 장르에서 온 친구들의 무대를 보면 조금 울컥했던 것 같아요. 모든 출연자가 그렇겠지만, 특히나 더욱 신중하고 절실하게 내린 결정이었을 것이라는 점에 깊이 공감하기 때문인 것 같습니다.너무 좋습니다. 다양한 목소리로 폭넓은 음악을 들을 수 있다는 것에 기대가 정말 큽니다. 특히 이번 시즌3에는 다른 경연프로그램에서 나를 이긴 참가자까지 출전했더라고요. 이번에 라인업을 보니 정말 기대됩니다.장르를 넓혀 가며 즐겁게 노래하는 저의 행보를 긍정적으로 봐주신 것 같아서 몹시 기뻤습니다. 한편으로는 ‘책임감’ 같은 거대한 단어도 떠올랐어요. 더 좋은 모습을 많이, 오래 보여 드리고 싶습니다. 참가자들에게 매 순간 최선을 다해 무대를 만들고 좋은 노래를 남기라고 말해 주고 싶습니다. 남는 건 무대와 노래고 지나고 나면 힘들었던 순간은 하얗게 잊히는 법이니까요.‘현역가왕’에 출연했을 당시, 주현미 선생님의 따뜻하고 애정 어린 말씀 덕분에 포기하지 않고 힘을 낼 수 있었던 기억이 마음에 아주 깊이 자리 잡고 있습니다. 그때 제가 받았던 그 따뜻함을 나눠 드릴 수 있다면 좋겠습니다. ‘한일톱텐쇼’와 ‘현역가왕’에서의 제 역할이 사뭇 달라서 ‘유쾌한 입담’이라고까지는 말하기 어렵지만, 최선을 다해보겠습니다.제작진은 “‘현역가왕’ 시즌1 때 린의 도전은 대한민국 음악 판을 뒤흔든 센세이션한 사건이었던 거 같다. 이런 린의 도전에 용기를 얻고 참가한 톱티어 현역 주자들을 보며 린 역시 놀라는 모습을 보였다”라며 “제2의 린을 꿈꾸는 도전자들을 향해 더욱 신중하고 따뜻한 한마디를 전할 린의 활약을 기대해달라”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr