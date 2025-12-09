사진=텐아시아DB

KBS 연애 리얼리티 '누난 내게 여자야'에서 누나와 연하남의 솔직한 감정 변화가 본격적으로 속도를 내며 미묘한 긴장감과 설렘이 고조되고 있다.8일 방송된 '누난 내게 여자야'에서는 누나들이 원하는 연하남을 선택, 누나들의 사진 속 추억의 장소에서 데이트하는 현장이 공개됐다. 고소현은 처음부터 호감이 있었던 김상현을 선택했고, 놀이공원 데이트를 나섰다. 이날은 호칭을 포함해 반말로 대화해야 한다는 규칙이 있었다. 상현은 어색해하던 것도 잠시 "굳이 누나라고 부르고 싶지 않았다"며 소현을 '너'라고 불러 그를 심쿵하게 했다.데이트를 하며 소현은 상현에게 "시간이 짧았다. 귀엽기도 하고, 엄청 좋았다"며 한층 깊어진 감정을 느꼈음을 드러냈다. 상현 역시, '추억 데이트가 종료되었다'는 문자에 "너 하고 싶은 거 못 했다. 다시 올 이유가 생겼다"라며 아쉬움을 드러냈다. 수빈은 "상현 씨가 이전 데이트와는 달리 편해 보였다. 다시 올 이유를 찾는 것도 긍정적 시그널이 아닐까"라며 본희와의 관계에서 고민하던 상현의 마음에 변화가 생겼음을 짐작해, 두 사람의 관계에 기대감을 더했다.한편, 미술관에서 본희를 만난 무진은 "사진을 보고 드디어 본희 씨와 데이트할 수 있겠다는 생각이 들었다"며 설레는 마음을 드러냈다. 금속공방에서 '반지'를 만들자는 무진의 말에 본희는 "커플링을 해본 적이 없다. 결혼하려면 하려고 했다. 그렇게까지 하고 싶었다는 사람이 없었다"며 커플링을 무진과 함께 만드는 것에 의미를 두는 모습을 보였다. 터질듯한 설렘 속에 반지를 만들던 두 사람은 무진의 '누나'라는 호칭에 미묘해진 본희의 표정이 포착됐다. 본희는 "처음으로 생각이 많아졌다. 나이 차이 많이 나는 남동생도 있고. 호감이 가지만 나이를 알았을 때 괜찮을까..."라며 나이 차라는 현실적인 고민이 생겼음을 고백했다.MC 한혜진은 "좋아하는 감정이 있어도 누나라고 하냐"고 물었고 하이브 레이블 빅히트 뮤직 소속 2000년생 수빈은 "사귀고 결혼을 해도 누나라고 할 것 같다", 우영은 "상대방이 편한 쪽으로 (호칭은) 맞춰드린다"라고 얘기해 웃음을 자아냈다. "현실 자각을 한 게 아닐까"라는 한혜진의 말에 황우슬혜는 "나도 저런 적 있는 것 같은데?"라며 "(상대방이) 좋다고 호감을 표현할 때, 결혼 생각을 하고 만나고 싶은데 이렇게 만나도 되나? 작은 거에 예민하게 되더라"라며 본희의 고민에 공감하는 모습을 보였다.'0표 남'이었던 박상원은 두 명의 누나의 선택을 받으며 어리둥절한 모습을 보였다. 상원은 먼저 남산에서 박지원과 만나 행복한 시간을 보냈다. 지원이 상원에게 "다른 궁금한 분 없냐"라고 묻자, 상원은 "얘기해 봐야겠다 싶은 분은 있었는데, 생각보다 '연하우스'에서 남은 시간이 없기에 고민이나 궁금증을 빠르게 해소하고 안정적으로 감정을 교류해야겠다고 생각하고 있다. 방황하고 싶지 않다"라고 답했다. 다음 주 예고에서는, 지원-상원-예은의 본격적인 삼각관계가 그려지며 이들의 마음이 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr