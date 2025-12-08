박나래-키/사진 = 텐아시아 사진DB

방송인 박나래 씨가 이른바 '주사 이모'로 알려진 이 모씨에게서 불법 의료 처치를 받았다는 의혹이 확산되는 가운데, 이씨가 주장한 학력과 경력에 대해 의료계가 "존재하지 않는 의대"라고 반박하며 논란이 더욱 커지고 있다.7일, 젊은 의사와 의대생들로 구성된 공정한사회를바라는의사들의모임(공의모)은 성명을 통해 "이씨가 스스로 '내몽고 포강의과대학병원 교수 출신'이라고 밝혔으나 확인 결과 '포강의과대학'이라는 학교는 실재하지 않는 것으로 드러났다"고 밝혔다.공의모는 그동안 해외 의대 인정 문제 등 의료 제도와 관련해 꾸준히 의견을 제시해온 단체. 이들은 중국 내 공식 기록을 조사한 결과, 내몽고 지역에는 공식적으로 인정된 의과대학이 내몽고의과대학, 내몽고민족대학 의과대학, 적봉의대(치펑의대), 포두의대(바오터우의대) 등 네 곳뿐이며, 이씨가 언급한 '포강의과대학'은 중국의 162개 의과대학 명단에도, 세계의학교육협회(WFME)의 세계 의과대학 목록(WDMS)에도 존재하지 않는다고 설명했다.이어 공의모는 "설사 이씨가 중국에서 정식 의료 교육을 받고 중국 의사면허를 취득했다 하더라도, 한국은 중국 의대를 졸업한 사람에게 의사국가시험 응시 자격을 부여하지 않는다"며, 한국에서 의료 행위를 했다면 법적으로 불법 행위라고 강조했다. 또한 "의사가 아닌 사람도 '의대 교수'라는 직함을 사용할 수 있는 가능성은 있으나, 의사 면허 여부는 독립적으로 확인되어야 한다"며 철저한 조사를 촉구했다.앞서 박나래 씨는 이씨에게서 병원이 아닌 자택이나 차량에서 항우울제 관련 처치와 링거 시술을 받았다는 의혹에 휩싸였다. 이에 대해 소속사 측은 "의사 면허가 있는 것으로 알고 있었고, 영양제 주사를 맞은 것이 전부"라며 "병원에서 알게 된 지인을 스케줄 때문에 왕진 형태로 부른 것"이라고 반박한 바 있다.논란이 거세지자 이씨는 인스타그램에 의사 가운을 착용한 사진과 함께 "12~13년 전 내몽고를 오가며 공부했고, 포강의과대학병원에서 최연소 교수로 활동했다"고 주장하며 억울함을 호소했다. 그는 의혹을 제기한 박나래 씨의 전 매니저를 향해 "내 삶을 알지도 못하면서 가십거리로 만들고 있다"고 반발했다.그러나 이씨는 여전히 자신의 한국 의사 면허 보유 여부에 대해서는 명확한 입장을 밝히지 않은 상태여서 의혹은 계속되고 있다.이밖에도 이씨는 그룹 샤이니의 키와도 10년 넘게 알고 지내며 집에도 오간 것으로 추측되는SNS 게시글로 파문이 일고 있다.최근 여러 온라인 커뮤니티에는 이씨가 자신의 인스타그램에 올렸던 영상이 공유되며 화제가 됐다. 해당 영상에서 이씨는 키의 반려견으로 알려진 갈색 푸들 '꼼데', 회색 푸들 '가르송'에게 말을 걸고 인사를 나누는 모습이었다.영상 속 집 내부의 거울과 화분 위치 등은 키가 MBC '나 혼자 산다'에서 공개한 집과 동일한 배치라는 지적이 나오며 키의 집에도 방문한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있다.이씨는 지난해 12월 17일에도 꼼데로 보이는 반려견 사진을 올리며 "10년이 넘었는데 왜 아직도 째려보느냐", "가르송은 안 그런데 넌 왜 그러니" 등의 글을 덧붙여, 키와의 오래된 친분을 암시했다. 게시물에는 한남동 유엔빌리지가 위치 태그로 달려 있었다. 현재 이씨는 키와 관련된 게시물들을 모두 삭제한 상태다.키는 과거 4년 동안 서울 한남동의 고급 빌라 라테라스한남에서 거주했으며, 이곳은 2023년 11월 블랙핑크 제니가 50억 원을 현금으로 매입해 화제가 된 바 있다. 올해 초 키는 인근의 스위트캐슬3로 이사한 것으로 알려졌다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr