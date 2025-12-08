사진=텐아시아 DB

배우 조진웅(49·본명 조원준)이 미성년 시절 중범죄를 인정한 후 은퇴를 선언한 가운데, 한 다큐멘터리 영화감독이 과거 조진웅에게 폭행 피해를 입었다는 의혹이 제기됐다.지난 7일 허철 감독은 자신의 SNS에 "2014년 어느 날 내 얼굴을 주먹으로 가격한 사람이 있다. 반격할 틈도 없이 주변에서 말려서 일방적으로 아주 짧은 시간에 많이 맞았던 기억이 있다. 나를 때린 사람이 조진웅 배우다"라고 운을 뗐다.허 감독은 "옆에 앉아있던 조 배우가 아무 이유도 없이 갑자기 가격했다"며 "난 그날 이 배우를 처음 만났고 도무지 이해를 못했다. 모 감독의 영화 성공 기원하는 제를 지낸 후 차량으로 이동 중 차 안에서 벌어진 일이다"라고 설명했다.이어 "중학교 때 친구랑 주먹다짐을 한 이후로 어른이 돼서 처음으로 누구한테 맞아봈다. 매니저를 통해 정식으로 사과를 요구했다. 하지만 그는 사과하지 않았다. 아무 죄도 없는 매니저만 내 앞에서 무릎을 꿇고 어쩔 줄 몰라했다"고 덧붙였다.이어 "(조진웅은) 며칠이 지나도 사과하지 않았다. 그 이후로 난 그의 얼굴만 보이면 화면을 껐다. 자꾸 그 순간이 생각나고 분노가 치밀었기에 트라우마가 됐다. 그런데 주변 영화인들에게 하소연을 해도 모두들 '왜 그랬지?' 허허 하며 넘어간다. 그래서 그냥 묻고 지내왔다"고 했다.허 감독은 "그런데 오늘 그에 관한 뉴스를 봤고, 그의 과거 이력을 알게 됐다. 그런데 희한하게 '그랬었구나' 하며 용서의 마음이 올라왔다"고 했다. 또 "이 배우에 대한 분노가 아니라 세상 사람들에 대한 화가 치솟는다. 은퇴를 하게 만드는 사람들의 시선과 손가락질"이라고 말했다.그러면서 "그동안 나는 아무 맥락 없이 폭력을 당했던 벌어진 현상에 대해서 화내기 급급했었다. 왜 그 사람이 이런 행동을 했을까 궁금해 하고 이해하려 하지 않았을까. 부디 다시 연기 생활을 하기 바란다. 언젠가 다시 만나면 소주 한 잔 하고 나한테 빰 한 번만 맞고 쿨하게 털어내자"라고 남겼다.앞서 지난 5일 한 매체는 조진웅이 고교 시절 중범죄에 연루돼 소년보호처분을 받고 소년원에 송치됐다고 보도했다. 제보자들은 조진웅이 학창시절 일진으로 활동하며 차량 절도와 성폭력 사건에 연루됐며, 3학년 상당 기간을 교정기관에서 보냈다고 전했다.이에 당일 사람엔터테인먼트는 "배우에게 확인한 결과 미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"며 조진웅의 중범죄 사실을 시인했다. 다만 "성폭행 관련한 행위와는 무관하다는 점을 분명히 말씀드린다"고 선을 그었다.조진웅은 다음날인 6일 소속사를 통해 "모든 질책을 겸허히 수용하고 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다. 이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각한다"며 은퇴를 선언했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr