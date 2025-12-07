사진=유튜브 채널 '꼰대희'

배우 임수향이 '뛰어야 산다2' 출연에 대해 입을 열었다.6일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '[밥묵자] 꼰대희 최대 위기 찐 부산 달맞이고개 출신 배우 임수향과 김치제육 한 끼'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 임수향은 드라마 '내 아이디는 강남미인'을 인생 터닝 포인트 작품으로 꼽았다. 그는 "전에는 어른 팬이 많았는데, 이후로 어린 친구들이 많이 좋아해 줬다. 촬영하기 힘들 정도로 인기가 많았다. 그런 거 처음 느꼈다"고 전했다.임수향은 "어린 친구들이 아이돌 아닌 나를 덕질하는 걸 보면 왜 그러지? 싶으면서도 감사하다"며 고마움을 전했다.김대희는 "임수향이 털털하다고 들었는데, 새침데기 같다"고 이야기했다. 임수향은 "긴장한 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.근황 질문에 임수향은 "요즘 한강을 엄청 열심히 뛰고 있다. 러닝 프로그램 '뛰어야 산다' 출연 중"이라고 밝혔다. 이어 "프로그램하기 전에 아예 뛰어본 적이 없는데, 제작진이 제가 운동 잘하는 줄 알았다더라"고 섭외 이유를 고백했다.임수향은 "저는 운동 정말 못 하고, 드레스 입기 위한 라인 위주 운동만 한다. 유산소 전혀 안 했다. 저 때문에 최강 크루가 못 될 것 같다"며 미안함을 내비쳤다.최근 유튜브 채널을 개설한 임수향은 "임수향 구독자가 안 늘어난다"며 고민을 토로했다. 김대희는 "최소 1년은 그냥 하라"고 조언했다."콘텐츠를 2주에 1개, 한 달에 1개 정도 올린다"는 임수향의 말에 김대희는 "때려 치아라. 그런 마음가짐으로, 그 각오로 되겠냐. 이 세계가 냉정하다"고 일침을 가했다.임수향은 전형적인 '여배우 브이로그' 촬영에 대해 "실패했다. 제목이 '가짜의 삶'이다. 브이로그 하는 분들 대단하다. 일어나는 걸 찍으려면 카메라 돌리고 다시 자는 척을 해야 한다. 커피 내리는 것도 세 번은 내려야 한다. 다양한 각도로 찍어야 하니까. 진짜가 될 수 없는 구조다. 100% 리얼이 될 수가 없다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr