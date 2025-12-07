이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '나는 박미선'

개그우먼 박미선이 항암 치료 과정을 공개했다.7일 박미선의 채널 '나는 박미선'에는 "[슬기로운 투병 생활-2] 머리카락을 보내주다"라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 박미선은 2차 항암 시작 전 머리를 자리기로 결심한 이유부터 "머리가 우수수 빠졌다"며 결국 민머리를 선택하기까지 전 과정을 카메라에 담았다.박미선은 "2차 항암 하러 가기 전인데, 아예 머리를 자르고 가려고 한다. 빠지면 여러모로 피곤해서"고 말했다. 미용실에 앉아 머리를 자르면서 "삭발을 한번 해보고 싶다는 말을 했는데 말이 씨가 됐나보다"며 담담한 미소를 보였다.이어 머리를 짧게 자르고 박미선은 "나 외할아버지 같다. 돌아가신 아버지 얼굴이랑 너무 똑같아지고 있다"며 놀라움을 감추지 못했다. 또 "잘생긴 오빠가 됐다"며 특유의 유쾌한 농담을 하며 밝은 표정을 지었다.그러나 항암 후 14일이 지나고 힘든 시기가 다시 찾아왔다고. 그는 "자꾸 감각이 떨어지니까 맛도 안 난다"며 힘겨운 목소리로 몸 상태를 설명했다. 세 번째 삭발을 하러 미용실에 가서도 "견디지 못하고 빡빡 밀기로 했다. 건드리면 우수수 떨어진다. 수챗구멍에 머리카락이 너무 무성할 정도로 빠졌다"고 설명했다.한편 박미선은 유방암 투병으로 지난 1월 활동을 중단했다. 이후 최근 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 근황을 전하며 투병 과정을 공개한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr