배우 이주빈이 밝은 미소가 돋보이는 미모를 공개했다.

최근 이주빈은 자신의 인스타그램에 "추워도 캐롤이 들리니까"라는 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 이주빈은 브라운 톤의 무스탕 재킷에 니트와 미니스커트를 매치해 따뜻하면서도 세련된 겨울 패션을 완성했다. 눈 쌓인 거리에서 환하게 웃는 모습은 영화 속 한 장면처럼 포근한 분위기를 자아낸다.
또 다른 컷에서는 크리스마스트리 앞에서 잔잔한 미소를 지으며 은은한 조명 아래 빛나는 피부와 고급스러운 미모를 드러냈다. 마지막 사진에서는 베이지빛 니트를 입고 셀카를 남기며 청초한 인상과 우아한 매력을 동시에 발산했다.
팬들은 "언니 너무 예뻐요", "늘 응원합니다", "따뜻하게 지내세요", "화이팅", "진짜 여신같음", "화장이랑 옷이랑 다 예뻐요" 등의 반응을 보였다.
한편 이주빈은 1989년생이며 3년간 함께한 소속사 앤드마크와의 계약을 마무리하고, 5월 키이스트와 전속 계약을 체결했다. 이후 안보현과 함께 로맨틱 코미디 작품에서 호흡을 맞출 예정이다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

