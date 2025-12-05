사진=텐아시아DB

사진=가수 겸 배우 김세정 SNS

가수 겸 배우 김세정이 웃픈 일상을 공유했다.지난 4일 김세정은 자신의 계정에 "오늘은 샴푸가 샜다... 히히"라는 글과 함께 사진과 영상을 올렸다. 게시물에는 김세정의 캐리어 안이 거품으로 가득 찬 모습이 담겼다. 샴푸가 새면서 내부에 있던 물건들이 모두 거품물에 잠긴 상황이 그대로 드러났다.김세정은 "ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"이라는 반응을 남기며 해탈한 듯한 태도를 보였다. 이동준의 '이게 다 꿈이었으면 좋겠어'를 배경음악으로 설정해 상황과 대비되는 유머를 더했다.김세정은 현재 방송 중인 MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'에 출연하고 있다. '이강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상이 영혼이 뒤바뀐 뒤 벌어지는 이야기를 그린 역지사지 로맨스 판타지 사극이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr