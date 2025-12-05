사진=안은진 SNS

배우 안은진이 여리여리한 몸매를 과시했다,안은진은 지난 4일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 안은진이 핑크빛 드레스를 착용한 채 미소를 보이고 있는 모습. 특히 골격 자체가 달라진 듯 체구가 확연히 달라진 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.앞서 지난달 5일 오후 목동 SBS 사옥에서 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 제작발표회가 열렸다. 발표회 이후 안은진의 비주얼을 두고 "몰라보게 살이 빠졌다"는 반응이 많았다. 그와 한국예술종합학교 연기과 동기인 배우 김고은 역시 댓글로 "아름답다"라고 적기도 했다.한편 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀 고다림(안은진)과 그를 사랑하게 된 팀장 공지혁(장기용)의 쌍방 속앓이 로맨스다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr