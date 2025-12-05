사진=SNS 갈무리

사진=텐아시아DB

방송인 조세호가 조직폭력배와의 친분 의혹에 휘말리자, 소속사가 "사실무근"이라는 공식 입장을 냈다.소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난 4일 온라인에서 확산 중인 주장에 관해 "SNS에서 확산 중인 주장은 전혀 사실이 아니다"라며, 해당 인물에 대해서는 "거론된 인물은 단순히 아는 사이일 뿐"이라고 설명했다.앞서 한 누리꾼은 SNS 게시글을 통해 조세호가 지방 조직폭력배 핵심으로 지목된 A씨와 친밀한 관계이며 고가의 선물을 주고받았다는 의혹을 제기했다.또한 누리꾼은 특정 프랜차이즈 홍보와 불법 자금 세탁에 연루된 인물과의 친분설까지 거론하며, 조세호와 함께 찍은 사진을 공개해 논란이 확산됐다. 이 같은 글이 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 퍼지자 소속사는 "사실무근"이라고 말했다조세호는 2001년 SBS 6기 공채 개그맨으로 데뷔했으며, 현재 KBS 2TV '1박 2일 시즌4', 넷플릭스 '도라이버 시즌3: 도라이 해체쇼' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 특히 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 유재석과 함께 출연하며 주목받고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr