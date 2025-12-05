사진=임영웅 SNS

가수 임영웅이 폭설 속 열일에 나섰다.임영웅은 지난 4일 자신의 인스타그램에 "제설작전"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 사진 속에는 임영웅이 갑자기 쏟아진 폭설에 패딩을 입고 제설 도구 중 하나인 넉가래를 들고 밖으로 나온 모습. 그는 눈을 치우며 시민들이 지나갈 길을 확보했다. 그러면서 "제설도 작전이다", "내 집 앞 눈은 내가 치우자"라며 군필 가수 면모를 보였다.한편 임영웅은 최근 정규 2집 '아임 히어로(IM HERO) 2'를 발표한 후 임영웅의 전국 투어는 콘서트를 열어 팬들과 만남을 가졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr