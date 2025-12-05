‘정현규와 결별설’ 성해은, 첫 눈을 맞으며…누가 찍어줬을까

인플루언서 성해은이 폭설에 함박웃음을 보였다.5일 성해은은 자신의 계정에 첫 눈이 온 것을 공유하며 영상을 게재했다. 공개된 영상 속 성해은은 눈을 맞으며 겨울을 만끽하고 있다.한편 성해은은 티빙 오리지널 '환승연애2'에서 인연을 맺은 정현규와 최종 커플이 됐다. 이후 성해은과 정현규는 SNS에 함께 여행을 가거나 선물을 받은 모습을 공개했다. 그러나 최근 두 사람의 사진이 다수 삭제 돼 결별설에 휩싸였다.1994년생인 성해은은 31세이며 '환승연애2' 출연 이후 5년 동안 근무하던 대한항공을 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr