'47세' 홍진경, 이혼 발표 4개월 만에 ♥핑크빛 소식…"천생연분, 인연 나타나" ('옥문아')

/ 사진=텐아시아DB

배우 오민석(45)이 모델 겸 방송인 홍진경(47)의 손금을 봤다.지난 4일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 유선, 오민석이 게스트로 출연했다.이날 오민석은 '손금'을 볼 줄 알아며 과거 김종국의 손금도 봤다고 밝혔다. 그는 "감정선이 좋았다. 여자한테 까칠할 것 같은 이미지인데 잘하는 감정선이다. 일편단심으로 한 명한테만 집중하는 편"이라고 말했다.즉석에서 홍진경이 손금도 살폈다. 오민석은 "운명선이 안 끊어지고 위로 쭉 이어지는 경우 여자 기운이 엄청 세서 남자 잡아먹을 상"이라고 설명했다. 이에 홍진경은 "그만"이라며 오민석 입을 손으로 막으려고 했다. 이에 오민석은 "조금 끊겼다. 아닌 것 같다"고 수습했다.연애운에 대해서도 말했다. 오민석은 "60~70대 정도에 천생연분을 만난다. 엄청 진한 인연이 나타난다"고 해 웃음을 자아냈다.홍진경은 지난 8월 5살 연상의 사업가 남편과 결혼 22년 만에 이혼을 발표했다. 그는 "특별히 불화가 있던 게 아니다"라며 "이혼 후에야 오히려 전 남편과 진정한 우정을 나누는 사이가 됐다"고 말했다. 홍진경은 "라엘이도 너무 잘 지내고 있고, 라엘 아빠와도 잘 지내고 있다"고 밝다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr