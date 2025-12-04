사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus

김준호와 결혼한 개그우먼 김지민이 신혼여행 동행 요구부터 아버지 장례식을 막아선 역대급 시어머니의 등장에 분노를 터트린다.오는 6일 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 2회에서는 자식을 이혼으로 내모는 역대급 고부-장서 빌런들의 사연들이 연이어 공개돼 충격을 안긴다. 특히 김지민은 신혼여행에 같이 간다며 예약해달라고 요청하는 시어머니 사연에 "신혼여행을 같이 간다고? 정말 싫다"라고 말한다.그러나 김지민은 이내 "계속 삐쳐 있으면 '같이 가세요. 어머님'이라고 해야 풀리지 않냐"라며 갓 결혼한 새댁의 걱정 모드를 발동하는가 하면 "신혼여행 갔다 왔는데 계속 삐쳐계시면 어떡하냐"고 반응하기도 한다. 이에 이호선은 뒤꿈치 시어머니라고 불리는 좋은 시어머니들에 대해서 전하는 한편, 단호하면서도 통쾌한 해결책을 제시해 감탄을 자아낸다.또 김지민은 사이비 종교를 강요하는 처가 이야기에 "이거 세다! 제대로 똥 밟았다"라며 경악을 금치 못한다. 이어 아버지 장례식에 못 가게 하는 시어머니 사연이 이어지자 "이건 이혼감이다"라고 격분한다. 다년간의 상담 생활을 해오며 여러 사연을 접한 이호선마저 "이분 참 색다르다. 색달라"라며 "한없이 잔인한 사람"이라고 혀를 내두른다.제작진은 "이번 방송에서는 현실에서 끝없이 다양하게 반복되는 고부·장서 갈등을 깊이 있게 짚어내고, 그에 맞는 직격 조언을 전한다"라며 "가까운 만큼 풀기 어려운 관계에 대해 많은 사이다를 얻어가시길 바란다"고 전했다.'이호선의 사이다' 2회는 6일 오전 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr