사진=MBN

1993년 하희라와 결혼한 최수종이 타국에서 돌아가신 아버지와의 추억을 떠올리며 오열한다.MBN 개국 30주년 특별기획 3부작 '퍼즐트립'은 잃어버린 퍼즐 한 조각을 찾기 위해 '나'와 '가족'을 찾아 한국으로 온 해외 입양인들의 리얼한 한국 여행기를 담은 리얼 관찰 여행 프로그램. 한국콘텐츠진흥원 2025 방송영상콘텐츠 공공 비드라마 부문 제작 지원 선정 작품으로, 해외 입양인과 스타 퍼즐 가이드의 여정으로 하여금 함축된 삶의 롤러코스터를 느끼게 하며 감동의 눈물을 선사한다.이날 방송에서는 자신이 버림받았다고 믿어온 해외 입양인 마이크와, 49년 동안 아들을 찾아 헤맨 그의 어머니가 마침내 재회하는 모습이 그려진다. 오랜 세월 헤어졌던 아들을 다시 만난 어머니는 멀리서 걸어오는 순간 단번에 아들을 알아보고, 주저 없이 뛰어가 와락 끌어안으며 오열한다. 마이크와 어머니의 뜨거운 만남을 지켜보던 최수종은 "가슴이 찢어지는 줄 알았어요"라며 절절한 심정을 드러낸다.49년 만에 어머니와 재회한 마이크의 모습에 최수종은 자신의 아버지를 떠올리며 "아버지에 대한 그리움이 늘 있다"고 고백한다. 그는 "중학교 2학년 때 아버지가 퇴직 후 가족들이 모두 남미로 이민을 하였는데, 나는 학업 때문에 한국에 혼자 남았다"며 어린 시절 홀로 지내야 했던 기억을 꺼낸다. 이어 그는 "성장한 뒤 잠시 아버지를 다시 만났지만, 곧 일 때문에 또 해외로 떠나셨다"며 짧았던 재회에 관해 이야기한 후, "아버지가 결국 외국에서 돌아가셨다"고 덧붙이며 마지막 순간 곁을 지키지 못한 아쉬움을 떠올리다 끝내 눈물을 보인다.옆에서 이를 듣던 양지은도 본인의 이야기를 조심스레 꺼내놓는다. 양지은은 "작년 8월에 아버지를 하늘에 보내드렸다. 아버지 생각이 많이 난다"라며 "마이크와 어머니의 재회 모습은 인생에서 잊지 못할 감동적인 순간이었다"라며 끝내 눈물을 쏟아 보는 이들을 울컥하게 만든다.49년 만에 비로소 마주하게 된 마이크와 엄마의 가슴 벅찬 재회, 그리고 최수종이 전하는 아버지와의 가슴 아픈 사연은 이번 주 방송되는 '퍼즐트립'에서 공개된다.'퍼즐트립'은 오는 4일(목) 밤 10시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr