가수 로이킴이 학창 시절 사진을 둘러싼 성형 의혹에 대해 직접 설명했다
지난 2일 공개된 유튜브 채널 '홍석천의 보석함' 시즌4 스물네 번째 영상에는 로이킴이 출연했다. 그는 최근 예능과 유튜브 활동을 시작한 뒤 가수 이미지와 다른 반응이 나타난 이유에 대해 "나는 늘 그런 사람이었다. 다만 보여드릴 기회가 없었을 뿐이다"라고 말했다. 이어 "카메라가 있을 때와 없을 때의 간극이 좁을수록 정신적으로 건강하게 살 수 있다고 본다"라고 자신의 생각을 전했다. 로이킴은 외모와 관련된 질문에 초등학교 저학년 시절을 전성기로 언급했다. 그는 "그때는 괜찮았는데 사춘기가 오면서 확 변했다"라고 말했다. 또 "중고등학교 넘어갈 때 얼굴이 제일 별로였던 것 같다"라고 설명했다. 온라인에 퍼진 학창 시절 사진이 '로이킴 성형 전'으로 불리는 것에 대해 그는 "성형이 아니라 세월이다. 사춘기가 저를 마치 성형하기 전 얼굴처럼 만들어놨다"라고 해명했다.
이날 로이킴은 어린 시절 꿈도 이야기했다. 그는 "초등학생 때부터 개그맨을 꿈꿨다"라고 말했다. 이어 "아무것도 안 해도 웃기는 애들이 반에 꼭 있는데 그런 친구들은 절대 이길 수 없다고 생각했다"라고 전했다.
연애 스타일에 대한 질문도 나왔다. 로이킴은 "노래로 상대를 꼬시려 한 적은 없다"라며 "보통은 웃겨주려고 하는 편"이라고 밝혔다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
