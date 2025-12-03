로이킴/ 사진=텐아시아 사진 DB

사진=유튜브 채널 '홍석천의 보석함'

사진=유튜브 채널 '홍석천의 보석함'

사진=유튜브 채널 '홍석천의 보석함'

가수 로이킴이 학창 시절 사진을 둘러싼 성형 의혹에 대해 직접 설명했다지난 2일 공개된 유튜브 채널 '홍석천의 보석함' 시즌4 스물네 번째 영상에는 로이킴이 출연했다. 그는 최근 예능과 유튜브 활동을 시작한 뒤 가수 이미지와 다른 반응이 나타난 이유에 대해 "나는 늘 그런 사람이었다. 다만 보여드릴 기회가 없었을 뿐이다"라고 말했다. 이어 "카메라가 있을 때와 없을 때의 간극이 좁을수록 정신적으로 건강하게 살 수 있다고 본다"라고 자신의 생각을 전했다.로이킴은 외모와 관련된 질문에 초등학교 저학년 시절을 전성기로 언급했다. 그는 "그때는 괜찮았는데 사춘기가 오면서 확 변했다"라고 말했다. 또 "중고등학교 넘어갈 때 얼굴이 제일 별로였던 것 같다"라고 설명했다. 온라인에 퍼진 학창 시절 사진이 '로이킴 성형 전'으로 불리는 것에 대해 그는 "성형이 아니라 세월이다. 사춘기가 저를 마치 성형하기 전 얼굴처럼 만들어놨다"라고 해명했다.이날 로이킴은 어린 시절 꿈도 이야기했다. 그는 "초등학생 때부터 개그맨을 꿈꿨다"라고 말했다. 이어 "아무것도 안 해도 웃기는 애들이 반에 꼭 있는데 그런 친구들은 절대 이길 수 없다고 생각했다"라고 전했다.연애 스타일에 대한 질문도 나왔다. 로이킴은 "노래로 상대를 꼬시려 한 적은 없다"라며 "보통은 웃겨주려고 하는 편"이라고 밝혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr