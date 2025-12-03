사진=텐아시아DB

개그우먼 이은지가 과거 메이크업 숍에서 쓰러져 응급실로 실려 간 일화를 공개했다.지난 2일 이은지의 유튜브 채널 '은지랑 이은지'에는 '최초 공개 신랑 빼고 다 있는 이은지x김새롬의 웨딩드레스 피팅 (feat. 술먹방)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이은지는 "내가 처음으로 응급실 갈 때 현장에 계셨던 분"이라며 김새롬을 소개했다. 그는 "그날 기억이 잘 안 나는데 어떤 상황이었냐"라며 김새롬에게 구체적으로 어떤 일이 있었는지 물었다.김새롬은 "그때 너무 놀랐다. 숍에서 메이크업 받고 있는데 갑자기 밖에서 쿵 소리가 났다. 놀라서 (메이크업 받다가) 뛰어나가 보니 은지가 바닥에 쓰러져 있었고 직원들이 팔다리를 막 주무르고 있었다"고 회상했다.이어 그는 "은지가 약간 정신이 돌아오면서 (가장 먼저) 한 말이 '미안해요. 놀랐죠?'였다. 본인이 쓰러졌던 건데 그 옆에 놀랐을 사람들을 더 걱정했다. 보통은 내가 괜찮은지가 더 중요하지 않냐"고 덧붙였다.그러자 이은지는 "그때 내가 처음으로 바빠졌었다. 근데 점점 눈앞이 노래지고 뭔가 어지러워서 바로 원장님한테 '오늘 스케줄 못 갈 거 같다'고 이야기한 게 마지막 기억이다"라며 당시 상황을 떠올렸다. 그는 "병원에 갔더니 코로나도 아니었고 A형 간염 비슷한 상태라고 했다. 처음으로 그렇게 기절해 봤다. 스케줄은 못 갔다"고 말했다.김새롬은 "다 면역력이 떨어지면 걸리는 거다"라며 이은지를 위로했다. 또 자신의 경험을 털어놓으며 "나도 그랬던 적이 있다. 머리 마무리하는데 갑자기 시야가 조그맣게 줄어들었다. 걸어가다가 쓰러졌다. 눈을 떴는데 우리 스타일리스트가 너무 울어서 '언니 괜찮아요?'라고 말하는데 그걸 보니까 너무 미안했다"고 회상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr