사진=김지민 SNS

개그우먼 김지민이 여행 후 다짐을 공유했다.김지민은 지난 2일 자신의 인스타그램에 "N번째 신혼여행! 굿바이 다낭💕"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김지민이 한국에 오는 길인 듯 비행기에 탑승한 모습. 김지민은 "우린 앞으로 신혼여행을 계속 다니기로 약속했다. 평생을 신혼으로 배려하며 살기로 했다"며 여행 중 김준호와 했던 다짐을 밝혀 눈길을 끌었다.한편 김지민은 KBS 개그 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난 7월 백년가약을 맺었다. 사회는 이상민, 축가는 거미와 변진섭이 맡아 두 사람의 앞으로를 축하했다정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr