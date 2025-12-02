사진=유튜브 '이민정 MJ'

배우 이민정이 시어머니에게 극찬을 받았다.2일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 'BH가 어렸을 때부터 먹고 자란 추억의 김치김밥 레시피. 시댁 가서 직접 배워옴'이라는 제목의 영상에 게재됐다.이날 이민정은 시어머니표 김치 김밥 레시피를 공개했다. 박찬욱 감독도 반한 메뉴로 잘 알려진 김치 김밥에 대해 이병헌 어머니 박재순 씨는 "밥에 간을 하고 깨소금과 들기름을 넉넉히 넣는다"고 비법을 밝혔다.촬영 중 소음이 들려오자, 이민정은 "준후야!"라며 아들에게 주의를 줬다. 그러나 준후는 "나 아무것도 안 했어!"라고 억울함을 내비쳐 웃음을 안겼다.손이 빠른 시어머니에게 감탄하던 이민정은 직접 레시피를 적용해 만들기에 나섰다. 제작진이 "김밥 싸는 동안 며느리 자랑 3가지 해달라"고 요청하자, 박재순 씨는 "여간 어려운 게 아니다. 곤란한 질문"이라며 난감한 척을 해 폭소를 유발했다.박재순 씨는 며느리 이민정에 대해 "성격이 너무 좋고, 남편한테 너무 잘한다. 감사하다"면서 "새끼 잘 키워, 살림 잘해. 흉볼만한 점이 없다"고 극찬했다.민망해진 이민정은 "이 자리에 오빠가 없어서 다행이다. 오빠가 있었으면 치고 나올 말들이 많았을 것"이라며 너스레를 떨었다.스태프 시식 시간, 한 스태프가 "X 맛있겠다"라고 말하자, 준후가 "욕하면 안 돼요"라고 경고해 눈길을 끌었다.한편, 이민정과 이병헌은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr